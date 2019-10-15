Рига, , 12:44 — REGNUM Председатель ассоциации молодых врачей Латвии Карлис Раценс объявил о готовящейся в течение ближайшей недели акции протеста. Об этом пишет LSM.

Латвия Ольга Шклярова © ИА REGNUM

По данным портала, акция протеста не будет носить характер забастовки, так как в ассоциации считают это неэффективным. Протест поддержит и общество врачей Латвии.

«Надеемся, что правительство поймёт, что нельзя давать обещания, которые невозможно исполнить, — отметил глава ассоциации молодых врачей Карлис Раценс. — В этом случае лучше их не давать вовсе».

Напомним, что в латвийском бюджете-2020 не предусматривается повышение оплаты труда врачей на 20%, как предполагалось ранее.