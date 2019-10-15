Сыктывкар, , 12:40 — REGNUM В столицу Коми с рабочим визитом прибыл полномочный представитель президента РФ в Северо-Западной федеральном округе Александр Гуцан, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Полпреду предстоит проверить в Коми исполнение поручений и указов президента, в том числе, оценить ход реализации приоритетных национальных проектов и социальных инициатив главы государства на территории республики.

В программе пребывания — рабочая встреча с Главой Республики Коми Сергеем Гапликовым, вручение жителям региона государственных наград Российской Федерации и свидетельств на право получения президентских грантов, посещение объектов социальной сферы, участие в церемонии открытия в Сыктывкаре Всероссийского театрального марафона.

Как сообщало ИА REGNUM, в Коми на реализацию нацпроектов планируют выделить в общей сложности 38,8 млрд рублей в ближайшие шесть лет, республика участвует во всех 12 национальных проектах.