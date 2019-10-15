Москва, , 12:43 — REGNUM Арбитражный суд столицы подтвердил, что Мосэнергосбыт злоупотреблял своим положением гарантированного поставщика. Об этом сообщается на сайте московского управления Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России.

По мнению столичного УФАС, злоупотребление совершено в отношение спортивно-оздоровительного комплекса на юге Москвы. В адрес учреждения Мосэнергосбытом неоднократно направлялись уведомления об ограничении режима потребления электроэнергии, хотя оснований, по мнению контролёра, на то не было.

При этом у абонента отсутствовала задолженность, а срок оплаты потребленной электроэнергии ещё не наступал. Антимонопольная служба отмечает, что такими действиями Мосэнергосбыт незаконно вынуждал комплекс оплачивать объем электроэнергии раньше срока, установленного законодательством и договором энергоснабжения. В апреле столичное УФАС признало Мосэнергосбыт нарушившим закон о защите конкуренции. Учреждению было выдано предписание с требованием изменить внутренние регламенты работы энергосбытовой организации для исключения подобных случаев в будущем.

Мосэнергосбыт опротестовал решение контролёра, но проиграл. Арбитражный суд столицы оставил в силе выданное антимонопольным органов предписание.

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