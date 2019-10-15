Москва, , 12:37 — REGNUM Лидер ЛДПР депутат Госдумы Владимир Жириновский прогнозирует постоянные войны на Ближнем Востоке в течение XXI века, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Владимир Жириновский Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Новый конфликт — это очередное свидетельство, что весь 21 век на Ближнем Востоке война не закончится. Это сплошной пучок противоречащих интересов, враждующих народов и направлений ислама. Кроме того, там идет постоянная борьба за нефть и газ, в которой заинтересованы США», — отметил Жириновский.

В Сирии на наших глазах разворачивается очередная трагедия всех народов этой страны, рассуждает он.

«В чем ее причина? Хитрая Америка бесится, что Турция повернулась в сторону России, и чтобы вернуть её в свою сферу влияния США разрешает туркам уничтожить курдов. Американцы для видимости отводят свои войска, а турки вводят, потому что это их давняя цель — подавить курдское стремление к созданию собственного государства. И вот уже убиты 100 курдов, и это только начало», — констатировал он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии.