Москва, , 12:33 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин пригласил президента Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье посетить свое родное село в Саратовской области, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября. Политик принял приглашение посетить село Красноармейское Саратовской области.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

Володин обрисовал природную красоту села, отметив и влияние Волги.

«Формирует характер. Душа широкая, как река, но с другой стороны, вот эти ледники или возвышенности формируют волю. Все это сочетается в тех людях, которые живут в наших деревнях», — добавил он.

Со своей стороны Жан-Рене Фурнье принял приглашение.

«Спасибо за приглашение, я уже заранее предвкушаю радость от проведения времени с вами», — сказал политик.