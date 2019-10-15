Киев, , 12:37 — REGNUM За полтора месяца существования новой генеральной прокуратуры Украины иностранным правоохранителям не был направлен ни один запрос касательно деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко и его окружения, заявил юрист Андрей Портнов 15 октября на своём telegram-канале.

«Это касается и перечисления средств военных компаний на Сейшельские острова, и хищений в офшоры средств «Укроборонпрома», «Укринмаша» и «Заря-Машпроекта», и покупки российского угля в Панаме, и торговых операций кондитерских компаний Порошенко через британские офшоры без уплаты налогов в украинский бюджет…», — рассказал Портнов.

Юрист отметил, что данную ситуацию нельзя охарактеризовать иначе, как прямую государственную поддержку Порошенко.

«Объяснить я это могу только прямым сговором с фигурантом», — добавил он.

Портнов пообещал и дальше заниматься расследованием деятельности экс-президента Украины, несмотря на взятый государством курс «на легализацию средств и активов предыдущего политического режима».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов рассказал о негласном распоряжении остановить расследование дел против Порошенко, а также объявил о начале кампании за отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.

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