Киев, 15 октября 2019, 12:37 — REGNUM За полтора месяца существования новой генеральной прокуратуры Украины иностранным правоохранителям не был направлен ни один запрос касательно деятельности экс-президента Украины Петра Порошенко и его окружения, заявил юрист Андрей Портнов 15 октября на своём telegram-канале.
Юрист отметил, что данную ситуацию нельзя охарактеризовать иначе, как прямую государственную поддержку Порошенко.
Портнов пообещал и дальше заниматься расследованием деятельности экс-президента Украины, несмотря на взятый государством курс «на легализацию средств и активов предыдущего политического режима».
Как сообщало ИА REGNUM, ранее Портнов рассказал о негласном распоряжении остановить расследование дел против Порошенко, а также объявил о начале кампании за отставку генерального прокурора Украины Руслана Рябошапки.
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