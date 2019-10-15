Новосибирск, , 12:31 — REGNUM Нового начальника главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области Андрея Попето сегодня, 15 октября, официально представили губернатору региона Андрею Травникову, сообщили ИА REGNUM в областном правительстве.

Указом президента РФ от 7 сентября Попето назначен руководителем ГУФСИН России по Новосибирской области.

Согласно официальным данным, 43-летний Андрей Попето родился в Пермской области. В 1998 поступил на службу в УИН УВД Красноярского края. С 1998 по 2007 год работал на различных должностях в учреждениях ГУИН Минюста России по Красноярскому краю, а с с 2007 по 2015 год был замначальника ГУФСИН России по краю. Затем год был первым заместителем начальника управления тылового обеспечения ФСИН России, а с 2016 по 2017 год — начальником управления. С декабря 2017 года временно исполнял обязанности начальника ГУФСИН России по Кузбассу.