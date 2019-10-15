Эр-Рияд, , 12:27 — REGNUM Глава Чечни Рамзан Кадыров в составе делегации Российской Федерации, которую возглавляет президент РФ Владимир Путин, посетил Саудовскую Аравию. В рамках визита состоялась его личная встреча с наследным принцем королевства Мухаммедом бен Сальманом.

«Наша встреча, как всегда, была очень тёплой и приятной. Каждая встреча с наследным принцем запоминается надолго. Это политик, который всегда искренен в беседе, конкретен в обсуждении любых проблем», — написал Кадыров после встречи в своем телеграмм-канале.

Во время разговора Кадыров пригласил принца в гости в Чечню, на что тот ответил согласием, сообщил чеченский лидер журналистам. По его словам, он предложил наследнику королевского престола самому выбрать дату визита в Чечню.

«Вы — занятой человек, вы сами выберете дату и приезжайте к нам», — цитирует Кадырова ТАСС.

Как сообщало ИА REGNUM, визит президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоялся 14 октября. Глава Чечни написал, что российского лидера встречали как дорогого гостя и назвал этот визит историческим.

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