Москва, , 12:25 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин рассказал представителю Швейцарии о том, что депутаты Госдумы получили удары в ходе беспорядков в парламенте Грузии, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября. Швейцария взяла на себя посреднические функции в отношениях между Россией и Грузией.

«Мы с трудом смогли их вывести в этой непростой ситуации из парламента, затем из Тбилиси, у нас пострадали депутаты. Им нанесли удары. Там была непростая ситуация. Те, кто в этот период времени забежал в зал, знаю, там были пострадавшие и несколько человек погибли», — сказал Володин в ходе встречи с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье.

Володин также отметил, что делегация российского парламента в рамках приглашения, поступившего от Грузии, спланировала проведение Межпарламентской ассамблеи православия в Грузии.

«Наши коллеги приезжают в Тбилиси и начинают работу. Их приглашают в парламент и в соответствии с установленным порядком, который был принят грузинской стороной, рассаживают в зале парламента, где… Сергей Гаврилов занимает место председателя», — сказал он.

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