Абу-Даби, , 12:24 — REGNUM Российского президента Владимира Путина, прибывшего 15 октября с визитом в Объединенные Арабские Эмираты, встретил наследный принц Абу-Даби Мухаммад Аль Нахайян.

Наследный принц Абу-Даби, заместитель Верховного главнокомандующего Вооруженными силами ОАЭ ждал российского лидера у трапа самолета. Путина ждут во дворце Каср аль-Ватан.

Президент России и наследный принц обсудят сотрудничество Москвы и Абу-Даби в торговле и инвестициях, а также обменяются мнениями по вопросам борьбы с терроризмом, обстановки в Сирии, Ливии, Йемене и в целом в регионе Персидского залива, пояснил ранее журналистам помощник президента Юрий Ушаков.

Как сообщало ИА REGNUM, в ОАЭ Путин прибыл из столицы Саудовской Аравии Эр-Рияда.