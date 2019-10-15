Берлин, , 12:16 — REGNUM Главный катализатор высказываний Йорга Мойтена — преобладающий в современном европейском политическом истеблишменте заказ на русофобию, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 15 октября, комментируя высказывания депутата Европарламента о возможном финансировании Россией экологических протестных акций в Европе.

Как сообщалось ранее, депутат заявил, что кампания Греты Тунберг «профессионально организована и имеет серьёзную финансовую поддержку». Подобные кампании могут негативно сказаться на европейской экономике, и нужно выяснить, не финансирует ли их Россия, сказал Мойтен.

«Экологическая тема — это существенный фактор, оказывающий влияние на мировую политическую и экономическую повестку дня, общественные настроения. Было бы странным, если бы соответствующие отечественные ведомства не пытались её контролировать, создавать возможности влияния на неё. Тем не менее, у меня не вызывает сомнения, что цитируемое высказывание немецкого депутата Европейского парламента — это что-то из категории чисто антироссийского политического психоза.

Кстати говоря, Йорг Мойтен является одним из лидеров правой немецкой партии «Альтернатива для Германии», в которой некоторые российские политики склонны видеть потенциального партнёра нашей страны по европейской и шире — международной повестке дня. В части, касающейся антиглобализма и евроскептицизма этой партии, здесь может присутствовать, как говорится, тема для разговора. Но вот ксенофобские и расистские идеи «Альтернативы для Германии», её связи с неонацистскими группировками абсолютно неприемлемы.

Итак, чего хочет добиться Йорг Мойтен своими высказываниями? Навести дополнительную тень на западное экологическое движение, работающее преимущественно на интересы самых передовых промышленно развитых стран и структур глобального управления? Парировать звучащие в Западной Европе утверждения о связях, имеющихся между его партией и политическими кругами России? Скорее всего, здесь присутствуют элементы и того, и другого, но главный их катализатор — преобладающий в современном европейском политическом истеблишменте общий заказ на русофобию.

Мой вывод такой: России надо продолжать заниматься экологической проблематикой, заниматься последовательно и серьёзно, сотрудничать в этом деле с европейцами и другими зарубежными партнёрами, имеющими проверенную репутацию, но от связанных с международным экологическим движением политических структур и кампаний держаться подальше.

И, конечно, предельная осторожность нужна в общении с европейскими правыми: они очень разные, в их программах есть, как я уже сказал, рациональные зерна, но их антисоветское, а значит, и антироссийское прошлое неизбежно будет давать себя знать», — отметил Михаил Демурин.