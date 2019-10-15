Бишкек, , 12:16 — REGNUM Россия подарила медикам Киргизии еще одну мобильную лечебно-диагностическую клинику, приобретенную в рамках программы технической помощи странам Восточной Европы и Центральной Азии. Об этом сообщает пресс-служба министерства здравоохранения.

Мобильная клиника предназначена для диагностирования инфекционных заболеваний и оказания соответствующей медицинской помощи киргизстанцам, проживающим в труднодоступных регионах.

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Также такие граждане смогут пройти на месте бесплатное освидетельствование и тестирование на ВИЧ-инфекцию, половые инфекции, вирусный гепатит, УЗИ-обследование и проверить уровень сахара в крови.

В ведомстве отмечают, что в предыдущие годы Киргизия уже получила четыре такие же мобильные клиники. В настоящее время их используют для проведения профилактических медосмотров в Чуйской, Джалал-Абадской, Иссык-Кульской и Ошской областях.

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