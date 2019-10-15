Москва, , 12:12 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин через президента Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье дал ряд рекомендаций, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября. Швейцария взяла на себя посреднические функции в отношениях между Россией и Грузией.

«Сегодня грузинским политикам можно рекомендовать одно: более активно вести диалог с Россией, пытаться объяснить эту ситуацию насколько это возможно, дезавуировать заявления, которые были сделаны, и сделать все, для того чтобы отношения восстановились и пришли в прежнее русло», — заявил Володин.

Он напомнил, что Госдума настаивала на более широких мерах реагирования.

«Позиция парламента была: ряд еще шагов сделать в направлении решений по недопущению подобного запретив перечисление денежных средств, переводов из России в Грузию, отказаться от поставок грузинского вина. Но вы сами понимаете, чем бы это закончилось для экономики Грузии», — указал Володин.

«Адресуйте все это грузинскому президенту, которая до сегодняшнего дня не извинилось за то, что она сказала, адресуйте это тем, кто представляет Грузию в переговорах с вами, чтобы они сделали выводы и понимали, что Россия могла пойти на другие шаги, но парламент президент не поддержал, дал Грузии шанс, чтобы ситуацию поправить», — сказал Володин.

Спикер Госдумы полагает, что Швейцария должна осуждать подобное.

«Я обрисовал вам ситуацию. Вы должны такие вещи осуждать. Это для нас создает проблемы. Нам что — делать нечего кроме как обсуждать ситуацию в Грузии? У нас вопросы в двухсторонних отношений — это положительные эмоции, это то, что нам будет приятно, потому как торговля между странами на протяжении двух лет торговля растет более чем на 20%», — подчеркнул спикер Госдумы.

Читайте развитие сюжета: Володин рассказал о нанесенных ударах депутатам Госдумы в парламенте Грузии