Лондон, , 12:05 — REGNUM Американские стратегические бомбардировщики В-52Н, которые на прошедшей неделе были переброшены в Европу, отработали нанесение ударов по целям в Северном море. Это следует из данных, опубликованных западными авиационными ресурсами.

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Так, поднятые с авиабазы Фэрфорд в Великобритании бомбардировщики ВВС США совершили серию заходов, имитировав нанесение учебных авиаударов по целям на полигоне на нидерландском острове Влиланд в Северном море, сообщает «Военное обозрение».

Уточняется, что полёт продолжался три часа. На это время гражданское воздушное сообщение над полигоном и прилегающими районами было закрыто.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года ВВС США перебросили в Великобританию шесть стратегических бомбардировщиков B-52H и три стратегических стелс-бомбардировщика B-2 Spirit. Оба типа воздушных машин способны нести ядерные бомбы и крылатые ракеты.

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10 октября стало известно, что из США в Великобританию были перебазированы ещё три стратегических бомбардировщика B-52H Stratofortress, способные нести ядерное оружие. Группа бомбардировщиков Stratofortress из состава второго бомбардировочного крыла ВВС США совершила трансатлантический перелёт с авиабазы Барксдейл в американском штате Луизиана и приземлилась на авиабазе Фэрфорд в Британии. Экипажам поставлена задача отработать взаимодействие с европейскими союзниками, а также лучше изучить условия европейского театра военных действий.