Москва, , 12:02 — REGNUM Отмена прямых авиарейсов между Россией и Грузией привела к усилению антироссийских позиций в Грузии. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 октября заявил президент Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Некоторое время назад было принято одно решение, которое оказало негативное влияние, по нашему мнению. Это показывает и анализ, проводимый на месте: это отмена прямых авиарейсов между Россией и Грузией. К сожалению, это расширение лишь позволило несколько усилиться тому меньшинству, которое отнюдь не носит в своём сердце Россию и хорошее отношение к ней», — заявил Фурнье.

«Более того, это решение позволило их идеям и их пропаганду сделать более активными, что нанесло соответствующий ущерб тем, кто выступает за реалистичные, прагматичные решения и отношения», — подчеркнул он.

По его мнению, наказание немногих людей привело к тому, что «оказались наказанными очень многие из тех, кто настроен на хорошие отношения».

«Это решение наносит определённый ущерб всей грузинской экономике, что опять же не даёт позитивного эффекта», — добавил он.