Таринкот, , 14:30 — REGNUM 14 октября официальные представители 205 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Урузган (столица провинции — г. Таринкот) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 6 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны Афганистана нанесли артиллерийские удары по позициям талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории пригорода столицы провинции Урузган

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны было также уничтожено два укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вместе с хранившимися там оружием и боеприпасами.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.