Кабул, , 14:35 — REGNUM 14 октября официальные представители Независимой избирательной комиссии Исламской Республики Афганистан заявили, что к настоящему моменту обработаны и переданы на главный сервер данные с приблизительно 23 тысяч биометрических устройств, использовавшихся в ходе президентских выборов, что составляет порядка 85% от их общего числа, что соответствует голосам примерно 1,8 миллиона избирателей.

По сообщению афганского новостного издания «Tolo News», Независимой избирательной комиссии еще предстоит обработать и передать данные с почти четырёх тысяч биометрических устройств.

По словам официальных представителей Независимой избирательной комиссии Исламской Республики Афганистан, оставшиеся данные будут переданы на обработку в самое ближайшее время.

Ожидается, что Независимая избирательная комиссия огласит предварительные результаты выборов главы Афганистана, которые прошли 28 сентября текущего года, в ближайшие пять дней.

В то же время, некоторые члены Избирательной комиссии сомневаются в опубликовании предварительных результатов в столь короткие сроки, что связано с недостаточной скоростью обработки данных.