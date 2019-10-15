* талибов — запрещённая в России организация

Кандагар, Афганистан, , 12:15 — REGNUM 14 октября высокопоставленный командир Национальной армии Афганистана на юге страны заявил, что на территории провинции Кандагар (столица провинции — г. Кандагар) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, было ликвидировано по меньшей мере 20 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ)

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», Национальные силы безопасности и обороны организовали нападения на укрытия талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) на территории уезда Шах-Вали-Кот провинции Кандагар.

По словам высокопоставленного командира Национальной армии Афганистана на юге страны, в результате операции Национальных сил безопасности и обороны были изъяты значительные объемы вооружения и боеприпасов, принадлежащие талибам (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.