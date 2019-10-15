Ростов-на-Дону, , 11:52 — REGNUM Боевые расчёты зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) «Тор» подняли по тревоге в рамках итоговой проверки за 2019 год, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Южного военного округа (ЮВО) 15 октября.

Военнослужащие совершили марш в назначенный район, где провели учения по «всестороннему обеспечению воинских колонн, действия по отражению нападения диверсионно-разведывательных групп условного противника, а также проезду по условно зараженным участкам местности».

Итоговая проверка авиации и сил ПВО 150-й мотострелковой дивизии ЮВО продлится до конца недели.