* талибов — запрещённая в России организация

Махмудраки, Афганистан, , 14:29 — REGNUM 14 октября официальный представитель полиции афганской провинции Каписа (столица провинции — г. Махмудраки) заявил, что на территории этого региона в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны, был ликвидирован высокопоставленный командир движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) Кари Рабиулла.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению командира талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории уезда Аласай провинции Каписа.

По словам официального представителя полиции провинции Каписа, в ходе операции Национальных сил безопасности и обороны также было ликвидировано по меньшей мере четыре боевика движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще двое было арестовано.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.