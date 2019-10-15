Лашкаргах, Афганистан, , 14:37 — REGNUM 14 октября официальные представители 215 корпуса Национальной армии Афганистана заявили, что на территории провинции Гильменд (столица провинции — г. Лашкаргах) в результате операции, проведенной Национальными силами безопасности и обороны при активной поддержке с воздуха, было ликвидировано по меньшей мере 10 боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

По сообщению афганского новостного издания «Bakhtar News Agency», операция Национальных сил безопасности и обороны Афганистана по уничтожению талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ) была проведена на территории нескольких районов провинции Гильменд.

Согласно вышеупомянутому заявлению, ликвидированные Национальными силами безопасности и обороны талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) вели подготовку к проведению серии терактов и нападений на правительственные войска на территории провинции Гильменд.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.