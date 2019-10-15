Москва, , 11:48 — REGNUM Новые власти Украины настроены на восстановление мира в своей стране, что необходимо активно поддержать. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 15 октября заявил президент Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье на встрече с председателем Госдумы Вячеславом Володиным.

«Я думаю, нам стоит друг друга поздравить и всех поздравить с тем, что состоялся обмен пленными. Я думаю, что это был очень важный и очень позитивный момент. Кроме того, я очень рад тому, что была принята формула Штайнмайера в рамках соответствующего процесса», — заявил Фурнье.

Ранее Фурнье также обсудил данный вопрос с Патриархом Кириллом.

«Из нашего обсуждения совершенно явственно следовало, что мы разделяем следующую точку зрения: мы думаем, что новые власти, новый президент — это ситуация, которая даёт дополнительные довольно хорошие шансы на изменение ситуации, на положение во внутренней политике и на изменение отношения Украины к России», — отметил Фурнье.

«Следует воспользоваться этим нынешним моментом и поддержать установки нового руководства на восстановление мира и мирного сосуществования», — добавил он.