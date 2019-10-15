Сари-Пуль, Афганистан, , 12:17 — REGNUM 14 октября официальные представители полиции афганской провинции Сари-Пуль (столица провинции — г. Сари-Пуль) заявили, что на территории этого региона в результате столкновения с полицией было ликвидировано по меньшей мере шесть боевиков движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), еще восемь получили ранения различной степени тяжести.

По сообщению афганского новостного издания Bakhtar News Agency, боевики движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) организовали скоординированную атаку на контрольно-пропускной пункт на территории уезда Госфанди провинции Сари-Пуль, но они столкнулись с яростным сопротивлением сотрудников полиции.

Согласно вышеупомянутому заявлению, в результате боя талибы (организация, деятельность которой запрещена в РФ) были вынуждены отступить, а сотрудниками полиции было захвачено несколько единиц оружия.

На данный момент официальные представители движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) никак не прокомментировали данную информацию.