Москва, , 11:46 — REGNUM Законопроект о частичной отмене моратория на сменную казнь намерены внести в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов Duma.gov.ru

Парламентарии предлагают разрешить применение смертной казни — для тех, кто покушался на жизнь ребёнка.

Отметим, что «Справедливая Россия» настаивает на применении смертной казни и в отношении террористов. Об этом Миронов заявил, комментируя трагедию в Беслане, когда террористы захватили школу.