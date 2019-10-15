Москва, 15 октября 2019, 11:46 — REGNUM Законопроект о частичной отмене моратория на сменную казнь намерены внести в Госдуму депутаты «Справедливой России». Как передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября, об этом сообщил лидер «Справедливой России» депутат Госдумы Сергей Миронов.

Сергей Миронов
Сергей Миронов
Duma.gov.ru

Парламентарии предлагают разрешить применение смертной казни — для тех, кто покушался на жизнь ребёнка.

Отметим, что «Справедливая Россия» настаивает на применении смертной казни и в отношении террористов. Об этом Миронов заявил, комментируя трагедию в Беслане, когда террористы захватили школу.