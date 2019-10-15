Джакарта, , 11:42 — REGNUM Министр-координатор по морской политике Лухут Бинсар Панджаитан заявил, что правительство выделит 4 трлн рупий ($282 млн) на развитие инфраструктуры озера Тоба в 2020 году, сообщает Antara.

Озеро Тоба. Индонезия Colourportal

Кроме того, Всемирный банк выделит дополнительный бюджет в размере $200 млн на развитие туристической инфраструктуры.

«Бюджет будет очень большим. Есть туристические пункты, и у нас 39 пунктов назначения. Мы работаем над этими вопросами», — говорится в письменном заявлении министра-координатора по морской политике.

Известно, что Лухут Бинсар Панджаитан присутствовал на открытии курортной зоны Тоба (Северная Суматра) 14 октября. Его сопровождали министр туризма Ариф Яхья, министр транспорта Буди Сумади и губернатор провинции Северная Суматра Эди Рахмаяди.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент Индонезии Джоко Видодо осмотрел территорию озера Тоба в индонезийской провинции Северная Суматра.

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