Ереван, , 11:36 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян принял сопредседателей Минской группы ОБСЕ — Игоря Попова (РФ), Стефана Висконти (Франция) и Эндрю Шефера (США), а также личного представителя действующего председателя ОБСЕ Анджея Каспршика. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Премьер Армении и сопредседатели МГ ОБСЕ обсудили вопросы, касающиеся процесса мирного урегулирования карабахской проблемы. В контексте укрепления доверия между сторонами была подчеркнута важность принятия шагов в направлении укрепления режима перемирия.

Глава правительства Армении и посредники затронули также необходимость подготовки народов к миру и нацеленные на это шаги.

После визита в Ереван сопредседатели отправятся в Степанакерт, а затем в Баку.

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