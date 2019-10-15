Екатеринбург, , 11:44 — REGNUM В Свердловской области потребуется внесение изменений в региональный закон о казачестве. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе Законодательного собрания Свердловской области.

Как уточнила спикер регионального парламента Людмила Бабушкина, это связано с вступлением в силу Указа главы государства Владимира Путина, который вносит изменения в порядок согласования и утверждения уставов и атаманов казачьих обществ.

Людмила Бабушкина отметила, что согласно новому документу, утверждение уставов районных казачих обществ должно происходить на региональному уровне, а не на муниципальном.

«С федерального уровня передано полномочие по согласованию уставов окружных казачьих обществ и войсковых казачьих обществ, действующих на территории двух и более субъектов Российской Федерации», — подчеркнула председатель Законодательного собрания Свердловской области.

По её мнению, передача данных полномочий на уровень губернатора является актуальной.