Москва, , 11:29 — REGNUM Спикер Госдумы Вячеслав Володин призвал изучить работу Петра Порошенко на посту президента Украины, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

Вячеслав Володин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Мы сегодня говорим о том, что есть прогресс (в российско-украинских отношениях), но этот прогресс связан в первую очередь с тем, что пришло новое руководство (Владимир Зеленский) и делает шаги в этом направлении. Давайте тогда признаем, что прежнее руководство было деструктивным, более того, создавало большие проблемы для Европы», — заявил Володин в ходе встречи с президентом Совета кантонов Федерального собрания Швейцарской конфедерации Жан-Рене Фурнье.

Спикер Госдумы уверен, что политика Петра Порошенко отбросила отношения назад.

«Его политика отбросила отношения назад… Мы просто время потеряли, это то, что никогда невозможно вернуть, и эти процессы требуют отдельного изучения и, если хотите, оценки. Мы не должны поддаваться эмоциям, не разобравшись в ситуации», — указал Володин.