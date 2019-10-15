Дамаск, , 11:29 — REGNUM Отряды курдских «Сил народной самообороны» (SDF) в хоте контратаки вернули контроль над пограничным городом Рас-эль-Айн в Сирии, захваченный турецкими войсками и их союзниками 12 октября. Об этом 15 октября сообщает телеканал Al-Hadath.

Курды Иван Шилов © ИА REGNUM

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Отмечается, что в настоящее время в окрестностях города и в самом населённом пункте продолжаются ожесточённые столкновения между силами SDF и формированиями сирийской вооружённой оппозиции, которая участвует в операции «Источник мира» на стороне Анкары.

Как сообщало ИА REGNUM, 9 октября Турция объявила о начале военной операции «Источник мира» в восточной части Сирийской Арабской Республики. Президент страны Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что целью наступления является борьба против запрещённой в его стране Рабочей партии Курдистана и террористической группировки «Исламское государство» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).

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Напомним, 12 октября пресс-служба министерства обороны Турции заявила, что турецкая армия в ходе военной операции «Источник мира» захватила сирийской город Рас-эль-Айн на северо-востоке Арабской Республики, установив над ним полный контроль. При этом курдские вооруженные формирования опровергли эту информацию. утверждая, что город все ещё оказывает сопротивление турецким интервентам.

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