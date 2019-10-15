Екатеринбург, , 11:28 — REGNUM Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев может приехать в Екатеринбург. Об этом сообщает ЕАН.

По данным агентства, глава правительства планирует посетить Екатеринбургский укрупнённый центр Единой системы организации воздушного движения в посёлке Кольцово. Находясь в здании, премьер откроет в режиме видеоконференции аналогичный новосибирский центр.

Ожидается, что Медведев посетит выставку «Дорога-2019» в выставочном центре «Екатеринбург-Экспо». Также второе лицо проведёт совещание по реализации нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги», и проведёт двухстороннюю встречу со свердловским губернатором Евгением Куйвашевым.

Возможно, премьера сопроводят министр транспорта Евгений Дитрих и глава Минэкономразвития Максим Орешкин.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, 9 июля 2019 года Екатеринбург посетил президент России Владимир Путин. Глава государства принял участие в глобальном саммите GMIS-2019.

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