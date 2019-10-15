15 Октября
 
11:48

Журавлёв: «Турецкий гамбит» Трампа ослабит НАТО

В Госдуме уверены, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции ослабит НАТО.

11:48

Клинцевич: США отмазались от Турции санкциями

В Совфеде уверены, что санкции США в отношении Турции не только не сработают, а наоборот, ужесточат позицию Анкары.

11:43

Косачёв рассказал, что может повлиять на Анкару

Президент США Дональд Трамп действует привычными методами, снова доказывая, что санкции являются инструментом внутренней, а не внешней политики, отмечает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

11:41

Президент Турции: Трамп — большой шутник

Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал журналистам введение санкций США против Турции.

11:40

Пелоси сочла недостаточными санкции Трампа против Турции

Санкции, которые введены Дональдом Трампом в отношении Турции, недостаточны для того, чтобы разрешить ситуацию на северо-востоке Сирии, считает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.

11:39

Дональд Трамп подписал указ о санкциях [Office of the President of the United States]

11:38

Турецкая оппозиция: отвечать на твиты Трампа приходится нам

Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Огуз Каан Салыджи заявил: «Президент США Дональд Трамп продолжает наносить Турции оскорбления, одно тяжелее другого».

11:36

В Госдепе объяснили санкции США против Турции

Введением санкций против Турции Соединенные Штаты намерены заставить Анкару прекратить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.

11:35

США задумывались о вывозе ядерного оружия с базы в Турции

Сотрудники Госдепартамента и американского министерства энергетики обсуждали планы вывоза 50 единиц тактического ядерного оружия с авиабазы Инджирлик в Турции из-за начала турецкой операции на северо-востоке Сирии.

11:34

Доброе слово и пистолет: Трамп шлёт к туркам делегацию после ввода санкций

Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что последние действия Вашингтона в отношении Турции весьма серьёзны, если учесть нынешнюю слабость её экономики.

11:33

Трамп дал право Белому дому на личные санкции против турецких «ястребов»

Президент США сможет вводить санкции против должностных лиц Турции, препятствующих прекращению боевых действий в Сирии.

11:31

Трамп решил отправить делегацию в Турцию

Президент США Дональд Трамп отправляет в Анкару делегацию из-за турецкой военной операции на северо-востоке Сирии.

11:31

США расширяют санкционный список для Турции

Вашингтон расширил список санкций против Турции, добавив в него несколько министерств и высших должностных лиц этой страны.

11:30

Санкции против Турции. США вводят огромные пошлины на сталь

Пошлины Вашингтона на турецкую сталь будут увеличены до 50%, сообщил американский президент Дональд Трамп.

11:29

Трамп призывал Эрдогана немедленно прекратить военную операцию

Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.

11:28

Трамп решился: Вашингтон вводит санкции против Турции

Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турецкой Республики.