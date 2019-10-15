Журавлёв: «Турецкий гамбит» Трампа ослабит НАТО
В Госдуме уверены, что решение президента США Дональда Трампа ввести санкции в отношении Турции ослабит НАТО.
Клинцевич: США отмазались от Турции санкциями
В Совфеде уверены, что санкции США в отношении Турции не только не сработают, а наоборот, ужесточат позицию Анкары.
Косачёв рассказал, что может повлиять на Анкару
Президент США Дональд Трамп действует привычными методами, снова доказывая, что санкции являются инструментом внутренней, а не внешней политики, отмечает глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.
Президент Турции: Трамп — большой шутник
Президент Турецкой Республики Реджеп Тайип Эрдоган прокомментировал журналистам введение санкций США против Турции.
Пелоси сочла недостаточными санкции Трампа против Турции
Санкции, которые введены Дональдом Трампом в отношении Турции, недостаточны для того, чтобы разрешить ситуацию на северо-востоке Сирии, считает спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.
Турецкая оппозиция: отвечать на твиты Трампа приходится нам
Заместитель председателя Народно-республиканской партии Турции Огуз Каан Салыджи заявил: «Президент США Дональд Трамп продолжает наносить Турции оскорбления, одно тяжелее другого».
В Госдепе объяснили санкции США против Турции
Введением санкций против Турции Соединенные Штаты намерены заставить Анкару прекратить военную операцию «Источник мира» на северо-востоке Сирии, заявил госсекретарь США Майк Помпео.
США задумывались о вывозе ядерного оружия с базы в Турции
Сотрудники Госдепартамента и американского министерства энергетики обсуждали планы вывоза 50 единиц тактического ядерного оружия с авиабазы Инджирлик в Турции из-за начала турецкой операции на северо-востоке Сирии.
Доброе слово и пистолет: Трамп шлёт к туркам делегацию после ввода санкций
Высокопоставленный чиновник Белого дома заявил, что последние действия Вашингтона в отношении Турции весьма серьёзны, если учесть нынешнюю слабость её экономики.
Трамп дал право Белому дому на личные санкции против турецких «ястребов»
Президент США сможет вводить санкции против должностных лиц Турции, препятствующих прекращению боевых действий в Сирии.
Трамп решил отправить делегацию в Турцию
Президент США Дональд Трамп отправляет в Анкару делегацию из-за турецкой военной операции на северо-востоке Сирии.
США расширяют санкционный список для Турции
Вашингтон расширил список санкций против Турции, добавив в него несколько министерств и высших должностных лиц этой страны.
Санкции против Турции. США вводят огромные пошлины на сталь
Пошлины Вашингтона на турецкую сталь будут увеличены до 50%, сообщил американский президент Дональд Трамп.
Трамп призывал Эрдогана немедленно прекратить военную операцию
Президент США Дональд Трамп призвал турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана немедленно прекратить военную операцию в Сирии.
Трамп решился: Вашингтон вводит санкции против Турции
Президент США Дональд Трамп подписал указ о введении санкций против Турецкой Республики.