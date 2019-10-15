Киев, , 11:24 — REGNUM Вечером в понедельник, 14 октября, министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что для Украины есть только одна альтернатива «формуле Штайнмайера»: а именно — отдавать треть «социальных» расходов на армию и решать донбасский вопрос силовым путем.

«Формула Штайнмайера» для Украины — это «болезненный компромисс», сказал Пристайко, и нужно либо выполнять обещания, данные властью при президенте Петра Порошенко, либо «стараться защитить себя без мирного процесса».

«Если для народа это (формула Штайнмайера — прим. ИА REGNUM) приемлемая цена — мы это делаем. Если нет — мы должны знать об этом. Правительство должно выбрать и предложить то, что является наиболее целесообразным», — сказал Пристайко.

В этом заявлении можно увидеть как реверансы перед местными нацистами и особенно перед их спонсорами (которых побаивается нынешняя власть), так и готовность к несложным манипуляциям, потому что кто и как будет определять, «приемлема ли цена для народа»?

Спонсорам и организаторам «патриотических» националистских движений, в том числе Петру Порошенко, важны, конечно, не интересы Украины, а продолжение собственной карьеры и заработков; они намертво привязали себя к этому имиджу, им надо, чтобы спор продолжался.

Интересен и подход к уже заключенным договоренностям — он вполне в духе украинской власти, причем любой украинской власти с 1992 года: сначала подписываем компромиссные документы, потом начинаем торговаться.

Чем закончилась бы для Украины попытка решить донбасский вопрос силовым путем, понятно — военное поражение запустило бы серию новых майданов и могло бы привести к гибели государства, что можно было бы считать неплохим вариантом, если бы не количество жертв.

Но все эти обсуждения — лишь маскировка той единственной реальной альтернативы «формуле Штайнмайера», которая действительно есть у украинской власти и которая, более того, побеждает.

Эта альтернатива — бесконечные переговоры и бесконечные заявления без какого-либо окончательного решения вопроса, потому что украинская власть не может позволить себе ни вернуть Донбасс, ни отказаться от его возвращения.

Именно поэтому кандидат в президенты Владимир Зеленский говорил одно, а президент Владимир Зеленский делает противоположное, именно поэтому вопрос о Донбассе комментирует глава МИД, причем делает это так, чтобы угодить всем сторонам одновременно.

Никакого возвращения Донбасса в состав Украины не будет — будет бесконечное обсуждение вопроса о возвращении Донбасса в состав Украины.