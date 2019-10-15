Урай, Югра, 15 октября 2019, 11:22 — REGNUM Глава югорского города Урай Анатолий Иванов покинул пост в связи с выходом на заслуженный отдых. В должности мэра он проработал четыре года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Урая.
Покидая пост главы города, Анатолий Иванов поблагодарил свою команду и горожан за совместную работу и поддержку.
До проведения открытого конкурса на должность главы города Урая исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Виктор Гамузов.