Урай, Югра, , 11:22 — REGNUM Глава югорского города Урай Анатолий Иванов покинул пост в связи с выходом на заслуженный отдых. В должности мэра он проработал четыре года, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе горадминистрации Урая.

Покидая пост главы города, Анатолий Иванов поблагодарил свою команду и горожан за совместную работу и поддержку.

«Не всё удалось сделать из того, что я запланировал в 2015 году. Но очень многие вопросы, действительно очень сложные, решены. И я уверен, что горожане отмечают эти позитивные изменения», — отметил Анатолий Иванов в прощальной речи.

До проведения открытого конкурса на должность главы города Урая исполнять обязанности мэра будет первый заместитель Виктор Гамузов.