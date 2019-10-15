Киев, , 11:17 — REGNUM 18 октября Верховная рада Украины рассмотрит и проголосует закона о государственном бюджете страны на 2020 г. в первом чтении. Об этом заявил сегодня, 15 октября, спикер украинского парламента Дмитрий Разумков, передает корреспондент ИА REGNUM.

Разумков отметил, что на этой неделе комитет по вопросам бюджета завершит рассмотрение предложений народных депутатов в госбюджет-2020, рассмотрит заключение Счетной палаты и подготовит «сбалансированные выводы и предложения» к главному финансовому документу.

В случае положительного голосования, напомнил спикер, правительство Украины в соответствии с бюджетным заключением Рады дорабатывает проект госбюджета ко второму чтению и в начале ноября внесет документ в парламент.

ИА REGNUM напоминает, что 15 сентября Кабинет министров подал в Верховную раду проект государственного бюджета на 2020 год. Интересно, что документ основан на прогнозах, утвержденных предыдущим правительством Украины во главе с Владимиром Гройсманом. При этом премьер-министр УкраиныАлексей Гончарукзаявил, что со следующего года госбюджет будет рассчитываться уже на три года.