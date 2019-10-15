Пекин, , 11:25 — REGNUM Китай выступает против вторжения Турции на территорию Сирии. С таким заявлением 15 октября выступил на брифинге в Пекине официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан, передает РИА Новости.

Дипломат заявил, что его страна «категорически против» решения международных вопросов силой.

Он также отметил, что Пекин призывает Анкару прекратить военную операцию в Сирии и вернуться к политическим методам урегулирования ситуации.

Как передавало ИА REGNUM, вооруженные силы Турции начали операцию «Источник мира» 9 октября. Ее подразделения вторглись на север Сирии. По официальным заявлениям Анкары, цель операции — обезопасить турецкие границы от курдских организаций, которые Турция считает террористическими, и от боевиков «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ).