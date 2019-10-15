Москва, , 11:13 — REGNUM В Совфеде уверены, что санкции США в отношении Турции не только не сработают, а наоборот, ужесточат ее, передает корреспондент ИА REGNUM 15 октября.

«Думаю, что и в отношении Турции оно не сработает. Напротив, может только ожесточить ее», — заявил член Совфеда Франц Клинцевич.

Несмотря на заявление госсекретаря Майка Помпео, введение санкций против Турции вряд ли стоит рассматривать как попытку США повлиять на развитие событий в Сирии.

«Это, на мой взгляд, больше похоже на отмазку. Таким путем США надеются оправдать себя в глазах всего мира за то, что они «кинули» курдов», — полагает сенатор.

Сегодняшняя сложнейшая ситуация в Сирии — это своего рода лакмусовая бумажка, показывающая, кто есть кто в современном мире, заключил он.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии.

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