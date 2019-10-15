Пекин, , 11:11 — REGNUM Власти Китая и США пришли к единому мнению в вопросе о торгово-экономическом соглашении. Об этом заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан 15 октября на регулярном брифинге в Пекине.

Он подтвердил, что сторонам удалось преодолеть разногласия и выйти на общие позиции по торгово-экономической проблематике. Здесь нет различий, сказал дипломат.

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Гэн Шуан добавил, что соглашение о торговле, которое готовят Китай и США, будет иметь чрезвычайное значение и положительно отразится на обеих странах и на всём остальном мире.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее президент США Дональд Трамп заявил о начале выполнения Китаем условий предстоящей торговой сделки. КНР приступила к закупкам американской сельхозпродукции, пояснил он.

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