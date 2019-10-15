Яунде, 15 октября 2019, 11:01 — REGNUM Президент Камеруна Поль Бия отдал приказ об освобождении лидера оппозиции Мориса Камто, а также других повстанцев, об этом 15 октября сообщает Anadolu Ajansi.
Как отмечают эксперты, данный шаг станет важным этапом на пути умиротворения страны, прекращения внутренних конфликтов.
Камто был арестован в январе 2019 года вместе с некоторыми своими сторонниками, устроившими антиправительственные выступления после президентских выборов, оспаривая победу Бия, набравшего 71% голосов избирателей.
Представители международного сообщества, в частности власти Евросоюза приветствовали данный шаг главы государства, отметив необходимость общенационального диалога в стране.
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