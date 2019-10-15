Москва, , 10:57 — REGNUM Президент США Дональд Трамп действует привычными методами — санкциями, снова доказывая, что они являются инструментом внутренней, а не внешней политики. Об этом написал глава комитета Совфеда по международным делам Константин Косачёв.

«Трамп оказался в цугцванге и должен был реагировать под давлением не столько действий турок, сколько конгрессменов — он и реагирует в уже привычном санкционном режиме, твердо заявляя при этом, что военных действий больше не будет», — отметил Косачёв.

Другое дело, что не столько санкции, сколько позиция большинства союзников Турции по НАТО может, конечно, в какой-то мере повлиять на поведение Анкары, которой не очень хочется оказаться в полной изоляции, рассуждает сенатор.

Как сообщало ранее ИА REGNUM, президент США Дональд Трамп подписал указ о санкциях против Турции в связи с ее военной операцией в Сирии. Сделано это для того, чтобы заставить Турцию прекратить свое военное наступление на северо-востоке Сирии и пойти на прекращение огня.

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