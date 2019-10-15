Киев, , 10:56 — REGNUM Лишь каждый десятый украинец (10%) ничего не слышал о масштабных протестах против плана президента страны Владимира Зеленского по завершению конфликта в Донбассе, основанном на использовании «формулы Штайнмайера».

Об этом свидетельствуют результаты опроса Киевского международного института социологии, представленные 14 октября, передает корреспондент ИА REGNUM.

Как отмечают социологи, 22% респондентов, комментируя протесты, заявили, что они мало знают о требованиях протестующих. В той или иной степени поддержали протесты 26% опрошенных, 41% — не поддержали.

Также соцопрос показал, что 64% населения Украины в той или иной степени одобряют действия и заявления президента Владимира Зеленского в сентябре и октябре этого года, и лишь 22% — в той или иной степени не одобряют.

КМИС информирует, что опрос проведен с 9 по 11 октября методом CATI (телефонные интервью с использованием компьютера) на основе случайной выборки мобильных телефонных номеров. Проведено 1200 интервью, погрешность выборки с вероятностью 0,95 не превышает 3%.

ИА REGNUM напоминает, что накануне в Киеве состоялась очередная акция протеста против мирного урегулирования конфликта в Донбассе, при этом некоторые эксперты заявили, что количество и качество собравшихся на Майдане 14 октября уже по сути «поставило крест» на «формуле Штайнмайера», даже если президент Зеленский этого не понимает.