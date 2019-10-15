Киев, , 10:52 — REGNUM Заместитель главы фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойкопризвал Верховную раду пригласить на парламентское заседание главу Генштаба Вооруженных силы Украины Руслана Хомчака, чтобы он доложил о процессе разведения сил в Донбассе. Соответствующее заявление Бойко сделал15 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады.

«Чтобы прекратить любые спекуляции по этому поводу (о процессе разведения войск — ред.), пригласим, к примеру, завтра руководителя Генерального штаба в парламент, чтобы он профессионально рассказал, что это такое. Потому что мы слышим о 30 брошенных городах, что там будет какая-то «серая зона», о сдаче и предательстве. Но нужно услышать позицию профессионального военного, который этим занимается, чтобы политики в парламенте получили эту информацию», — сказал Бойко.

При этом депутат обвинил политиков в использовании улицы для того, чтобы «раскачать общество» и усложнить процесс урегулирования конфликта в Донбассе.

«На прошлой неделе мы слышали много спекуляций вокруг мирного процесса, который я надеюсь, будет набирать ход. И по «формуле Штайнмайера», и по разведению войск было очень много политических спекуляций и попыток раскачать общество со стороны безответственных политиков. В свое время они были в парламенте, потом они остались вне его границ, и используют улицу, чтобы ухудшить условия хода страны к мирной жизни», — подытожил Бойко.

Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может остаться с Россией один на один, если Верховная рада не продлит действие закона об особом статусе Донбасса и не имплементирует «формулу Штайнмайера». Он признал, что нежелание Киева выполнять ранее подписанные соглашения будет означать выход Украины из минского процесса.