Киев, 15 октября 2019, 10:52 — REGNUM Заместитель главы фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Юрий Бойкопризвал Верховную раду пригласить на парламентское заседание главу Генштаба Вооруженных силы Украины Руслана Хомчака, чтобы он доложил о процессе разведения сил в Донбассе. Соответствующее заявление Бойко сделал15 октября на заседании согласительного комитета Верховной рады.
При этом депутат обвинил политиков в использовании улицы для того, чтобы «раскачать общество» и усложнить процесс урегулирования конфликта в Донбассе.
Как сообщало ИА REGNUM, 10 октября президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина может остаться с Россией один на один, если Верховная рада не продлит действие закона об особом статусе Донбасса и не имплементирует «формулу Штайнмайера». Он признал, что нежелание Киева выполнять ранее подписанные соглашения будет означать выход Украины из минского процесса.