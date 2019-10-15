15 октября 2019 | Время чтения 8 мин

Андро Малкин, , 11:13 — REGNUM О том, что олигарху Бидзине Иванишвили и его партии не удастся, точнее, не позволят оставаться у власти в Грузии дольше их предшественников, даже несмотря на многочисленные перестановки, реорганизации и чистки в рядах партии, сегодня в стране с определенной долей уверенности говорят многие. А посему протекающие в самой правящей партии «Грузинская мечта» и «оппозиционных» ей силах процессы воспринимают как некий предвыборный спектакль, разыгрываемый на глазах непосвященных избирателей для наиболее удачного преподнесения им очередной «смены» или «передачи» власти.

Грузия

Каждому политику и каждой партии в этом представлении отведена своя роль. А любое публичное заявление или выступление воспринимается как составная часть предвыборной кампании с ее неизменными атрибутами — многочисленными обещаниями, инициативами, проектами, в том числе законодательными и многообещающими…

В преддверии года парламентских выборов правящая партия задействовала все собственные ресурсы: внесла в проект бюджета на решающий судьбу ее власти год целый ряд так называемых «приманок». Пенсии в 2020 году повысятся дважды: в начале года на 20 лари, а в середине года — еще на 30 лари для тех, кто старше 70 лет либо получает пособие как лицо с крайне ограниченными возможностями. Возрастут зарплаты учителей, врачей и сотрудников силовых структур. То, на что до сих пор в госбюджете средств не хватало, в будущем году неожиданно оказалось приоритетным, достижимым и возможным. То, на чем до сих пор госбюджет экономил, будет возмещено. Не сторицей, нет, потому что повышение пенсии на 20 и даже на 50 лари особого комфорта пенсионерам не создаст, если учесть, до какой степени упал за последние годы грузинский лари и насколько подорожала жизнь. Но видимость заботы о населении создаст.

В преддверии года выборов в Тбилиси завезено 200 новых автобусов на замену старым, вышедшим из строя и закупленным еще при правлении Саакашвили и Угулава (экс-мэр Тбилиси) желтым автобусам. По темпам закупки-замены старого городского транспорта новым, правда, нынешняя власть значительно уступает предшественникам. Делаются и достаточно непопулярные среди населения шаги, в том числе так называемая реформа такси и введение зональной парковки, которые, как обещают столичные власти, должны упорядочить движение транспорта в Тбилиси и решить проблему пробок в часы пик. Начаты ремонтные работы в самом популярном и быстром для тбилисцев виде городского транспорта — метро. Ремонтируются дороги в центре и на окраинах.

Оппоненты тем временем в каждом действии и шаге властей в этом и других направлениях усматривают негативные стороны и подвергают их жесткой критике, обещая, что в случае собственного правления всё это сделали бы иначе. И пенсии обещают повысить до нескольких сотен лари, и зарплаты, и дороги обещают ремонтировать быстрее…

Одновременно внутри главной оппозиционной силы всё сильнее проступают признаки раскола, начавшегося еще в первые годы правления «Грузинской мечты», углубившегося в 2016 году, после очередных парламентских выборов, когда от «Единого национального движения» отмежевалась основная часть лидеров, создавшая затем свою партию «Европейская Грузия». До этого и после этого единое движение покидали лидеры меньшего масштаба, создававшие менее влиятельные партии. А некоторые непартийные соратники экс-президента Саакашвили для большей убедительности наличия в стране сильной оппозиции «Грузинской мечте» создавали свои, еще более мелкие партии, движения и организации. На дефицит политических партий современной Грузии жаловаться — грех.

Грузинские политики тщательно заботятся о температуре внутриполитической среды и периодически подогревают ее очередными заявлениями и действиями. Для большей убедительности наличия в некогда едином «Национальном движении» и его многочисленных ответвлениях раскола и разногласий обществу периодически преподносят темы, по которым сами же якобы противостоящие друг другу политики и дискутируют.

Очередной такой темой стало заявление одного из лидеров «Европейской Грузии», бывшего стойкого соратника Саакашвили — Гиги Бокерии о так называемой «политической амнистии». Депутат парламента озвучил, а затем более детально разъяснил грузинским СМИ свою инициативу.

Он заявил, что в случае победы на выборах его партии политических оппонентов, в частности, представителей нынешней власти, политические преследования не ожидают. По словам Бокерии, та политическая сила, которая придет к власти в результате будущих выборов, ни в коем случае не должна повторять ошибки предшественников и не должна предаваться политическим преследованиям, расправам и мести в отношении представителей нынешней власти. Как бы заранее обеспечил своей будущей оппозиции (если, конечно, выборы выиграет «Европейская Грузия») политическую амнистию.

На такие объяснения Бокерии крайне отрицательно отреагировали как сам Михаил Саакашвили, так и его верные соратники по партии «Национальное движение». Экс-президент Саакашвили откликнулся на инициативу «политической амнистии» своим видеообращением под названием «Нет мести и нет безнаказанности!», в котором осудил бывшего соратника и заподозрил его в сговоре с Иванишвили. Разговоры о прощении нынешней власти «всех ее беззаконий» Саакашвили назвал крайне неправильными и подчеркнул, что «присвоившего себе большую часть национального достояния Бидзину Иванишвили должен судить международный антикоррупционный суд».

Губительной для страны назвал инициативу Гиги Бокерии еще один лидер «Национального движения», депутат Ника Мелия, которому в связи с делом с событиями 20 июня текущего года предъявлены обвинения в попытке организации штурма парламента и подстрекательстве к насильственным действиям и который решением суда взят под особый надзор с ношением специального браслета и запретом на публичные выступления.

«Для меня как гражданина этой страны и как представителя главной оппозиционной партии полностью и категорически неприемлем продекларированный «Европейской Грузией» лозунг «Никого — в тюрьму», то есть чтобы никто не был наказан, ни Иванишвили, ни Парцхаладзе, ни Гахария и никто иной. «Европейская Грузия» пытается представить всё это как отказ от мести и реваншизма. Представить уродину красавицей, окружить ореолом прогрессивности то, что губительно для страны. Всё это ничто иное как дача гарантий для Иванишвили и окружения Иванишвили. Более того, это выдача карт-бланша всей «Грузинской мечте» в контексте приближающихся выборов 2020 года!» — написал ограниченный полицией в передвижении Мелия на своей странице в соцсети Facebook.

А председатель фракции «Национальное движение» грузинского парламента Роман Гоциридзе иронично заметил там же, в соцсети, что «пока еще медведя не убили, а уже делят его шкуру!». По его мнению, все разговоры на тему политической амнистии не только преждевременны, но и несерьезны. Для смены власти оппозиции предстоит приложить огромные усилия. А борьба в рядах оппозиции лишь льет воду на мельницу «Грузинской мечты». Не обошелся депутат и без упоминания влияния России.

«Невообразимо огромный труд и борьба понадобятся нам для того, чтобы сменить власть на тех стартовых условиях, когда в руках одного человека имеются миллиарды, административные ресурсы, подогнанное под правящую партию законодательство и помощь России. До победы путь долог, но это очень реально, и мы должны быть сконцентрированы на ней (победе), а не на спорах. Разжигать борьбу на оппозиционном фланге — значит лить воду на мельницу Иванишвили, это означает не борьбу за победу, а примирение с поражением и попытку примерить на себя роль имеющей значительный вес оппозиции», — заключил Роман Гоциридзе.

Тем временем заявку о вступлении на политическую арену сделал и продолжает двигаться в этом направлении банкир Мамука Хазарадзе, который периодически представляет обществу по 12 новых «апостолов» своего пока еще общественного движения и обещает в скором времени на основании этого движения сформировать и представить уже солидную политическую партию. Насколько успешной будет политическая деятельность банкиров и их соратников, предсказать трудно, если учесть, что против них уже начался судебный процесс по делу об отмывании незаконных доходов. Неизвестно и то, насколько популярной среди населения будет партия человека, банк которого оставил без квартир не одного гражданина, когда-либо заключившего с ним так называемый «ипотечный договор».

Струю обновления попыталась внести в деятельность своей партии еще одна бывшая соратница, а ныне оппонент Михаила Саакашвили, а также оппонент партии Иванишвили — Нино Бурджанадзе. В политику вступил и стал членом политсовета учрежденной Бурджанадзе партии «Демократическое движение» ее сын Анзор Бицадзе, который уже дал ряд интервью грузинским СМИ и телекомпаниям и сделал определенные политические заявления. В частности, сообщил, что в партии работает давно, почти 11 лет, начинал с выполнения самых обычных обязанностей самого рядового члена. А в составе политсовета партии также является одним из 17 принимающих решения лидеров. Обвинения в «пророссийскости» в адрес Нино Бурджанадзе категорически опровергает, подчеркивая, что лидером партии движут исключительно патриотические цели. Но особенно выделяет деятельность своей матери в направлении урегулирования отношений с Россией и считает, что все вопросы Грузии следует решать путем прямого диалога с северным соседом. При этом на настоятельные вопросы одного настоятельного грузинского журналиста о том, считает ли Россию оккупантом, Анзор Бицадзе вначале уклончиво, а затем и прямо заявил, что считает, и повторил фразу «Россия — оккупант».

Предвыборная ситуация в Грузии складывается, с одной стороны, достаточно застойная, когда на политической арене вращаются одни и те же политические силы и одни и те же лица, если не считать сделавшего заявку на активную деятельность банкира, а с другой стороны, напряженная и противоречивая, взрывоопасная, учитывая характер и стиль всей предыдущей деятельности оппонентов «Грузинской мечты». Они не раз доказывали такой свой характер организацией всевозможных акций и беспорядков, которые нынешней власти пока удавалось усмирить. Но каждые выборы в Грузии отличаются своими сюрпризами. И какой сюрприз преподнесут грузинские политики населению в 2020 году, пока не известно. Как не известно и то, кого готовят в Грузии на смену партии Иванишвили. Выбор, в общем-то, небогатый и не новый…