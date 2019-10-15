15 октября 2019 | Время чтения 16 мин

Несмотря на то, что Россия, как и Китай, потребовала дополнительное время на изучение заявления США в Совбезе ООН (12 октября) по турецкому вторжению в Сирию, всем понятно, что сигнал к началу нового турецкого военного вторжения – это не последняя трёхсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана в Анкаре, а именно внезапный вывод американских военных из Сирии в Ирак, ведь туркам просто «открыли дорогу».

Сергей Шакарянц, , 10:50 — REGNUM После начала очередного этапа турецкой агрессии против Сирии, игриво названного в Анкаре операцией «Источник мира», события развёртываются буквально с калейдоскопической быстротой. Конечно, у нынешней ситуации — богатая предыстория, старт которой мы, например, отнесли бы даже не к оккупации города Африн, или же — к летним (текущего года) соглашениям между Турцией и США о «совместном» создании некой «зоны безопасности» на землях Северной Сирии. И даже не к внезапно, казалось бы, начатому выводу американских военных из Сирии в Ирак. Помнится, была чуть ли не «соревновательная лихорадка» между Турцией и курдами в 2016 г. Наиболее азартные, но недалёкие люди, помнится, аж пари заключали — кто «освободит» от террористов «Исламского государства» (ИГ) (организация, деятельность которой запрещена в РФ) очередной город или селение, курды из «Отрядов народной самообороны» (YPG) или турецкая армия в рамках тогдашней оккупационной операции «Щит Евфрата»? Помнится также, что курды вошли в такие — как оказалось, весьма важные для Турции — города как Манбидж, Телль-Абьядд и т.д. и упорно шли к узловому городку Эль-Баб. Но три года назад турки были проворней, и Эль-Баб до сих пор под турецкой оккупацией.

Сирия

Сейчас города Манбидж и Телль-Абьядд опять мелькают в военных сводках. В частности, в Телль-Абъядде, о захвате которого Анкара уже несколько дней вещает, на самом деле бои продолжаются. Просто непонятно, как там турецкий генералитет определил, среди этих «многих сотен курдских террористов», которых якобы уничтожили доблестные турецкие войска и их воистину террористические союзники из рядов так называемой «Сирийской свободной армии», кто же конкретно относится к Курдской рабочей партии (PKK), запрещённой в Турции, а кто — к сирийским курдам из числа ополченцев YPG? По разным нашивкам на камуфляжах погибших курдов, что ли? Да и как они определили вообще — кто там есть кто, если, по некоторым данным, в том же Телль-Абъядде туркам противостоят и армянские ополченцы, и иррегулярные формирования сирийско-курдской Партии демократического союза (PYD)? Кстати, именно пресс-служба партии PYD выдаёт в мировое информационное пространство значительную часть информации о том, что сейчас происходит в охваченных боями регионах Северной Сирии. Действия турецких военных наглядно доказывают, что сейчас их цель — та же самая, что и в 2016 г, то есть, по крайней мере, захват и этнические чистки в Телль-Абъядде и Манбидже, естественно, в пользу своих «младших партнёров"-прокси, как бы ни назывались эти формирования.

Конечно, эксперты в разных странах, да и просто читатели, которых продолжает интересовать Сирия, отлично знают — турецкая военная операция «Источник мира» осуждена практически всем миром. Если верить источнику «Инфотека 24», то действия турок поддержали только Азербайджан, Пакистан, Катар и «правительство национального спасения Триполи» в Ливии. Кто зависит от Анкары в той или иной мере, тот и поддерживает, хотя у всех перечисленных есть «свои» вопросы с Ираном, к примеру. А Иран, как знает весь мир, не просто не поддержал — осудил. Россия — тоже. Несмотря на то, что Россия, как и Китай, потребовала дополнительное время на изучение заявления США в Совбезе ООН (12 октября) по турецкому вторжению в Сирию, всем понятно, что сигнал к началу нового турецкого военного вторжения — это не последняя трёхсторонняя встреча президентов Турции, России и Ирана в Анкаре, а именно внезапный вывод американских военных из Сирии в Ирак, ведь туркам просто «открыли дорогу». Именно те, кто наряду с курдами, контролировал ситуацию в курдонаселённых регионах Сирии, а также в городах и провинциях с некурдским населением, но которые, тем не менее, контролировались курдскими инсургентами из проамериканской структуры «Сирийских демократических сил» (SDF). Видимо, поэтому Россия и Китай отклонили американский текст для заявления Совбеза ООН по вопросу о турецком вторжении в Сирию, так как вполне могли счесть, что американская сторона пытается «обелиться», хотя, как и в случае с Африном, это именно США «слили» своих же подопечных, то есть курдов из вооружённых отрядов SDF.

Между тем, миру известно, что ещё задолго до турецкого вторжения, Россия и Иран предупреждали Турцию: вторгнетесь? — будет много проблем, свою безопасность не обеспечивают путём вторжения в третьи страны, мир на турецко-сирийской границе возможен только при условии, что из Сирии будут незамедлительно выведены все иностранные военные, которые находятся в этой стране нелегитимно, без согласия официального Дамаска. Вторым непременным условием мира является ввод на всю территорию Сирии не преступников из организации-протеже турок а-ля «Сирийская свободная армия» или ещё чего-то подобного под ярлыком «умеренная оппозиция», а регулярных частей и подразделений Сирийской арабской армии, т. е. правительственных вооружённых сил Сирии. И третье условие — сохранение независимости Сирии с неукоснительным соблюдением её территориальной целостности. И президент Владимир Путин, и президент Хасан Роухани неоднократно вдалбливали все эти постулаты своему турецкому «партнёру» Реджепу Тайипу Эрдогану, который не только не внимал предупреждениям Москвы и Тегерана, но и, более того, продолжал сепаратно договариваться с США то — о том, то — о другом, то — о нечто третьем. Тексты предварительных заявлений МИД России и Ирана, оценки Путина и Роухани — всё это дни напролёт передавали практически все мировые СМИ. Однако это же не остановило очередной сговор Турции с США, не остановило очередного «принесения в жертву» сирийских курдов. А на словах — о! все против, ЕС, некоторые страны-члены НАТО, США, на словах Израиль обещает курдам некие новые формы помощи и поддержки.

Может быть, когда-нибудь мировое сообщество узнает хоть 50% из той грязной игры вокруг курдских племён Ближнего Востока, которая развёртывалась на наших глазах, ну, как минимум, с момента падения режима Саддама Хусейна в Ираке. Но при любом раскладе, все обязаны помнить, что иранский президент Роухани ещё в сентябре в своём выступлении на 74-ой сессии Генассамблеи ООН, говоря о новой мирной иранской инициативе на Ближнем Востоке («Hormuz Peace Endeavour», HOPE — «Надежда»), жёстко подчеркнул, что «безопасность региона нуждается в выводе Вооружённых сил США, и формулой мира и безопасности на Ближнем Востоке является «демократия дома — дипломатия за рубежом». Миру также не следует забывать, что с декабря 2016 г. Россия и Иран постоянно «намекали» Турции, что требование о выводе незаконно находящихся в Сирии иностранных военных относится не только к США, но и к турецкой армии.

С сегодняшней ситуацией — разбираться и разбираться. Вот вопрос: ладно, допустим турки атакуют курдов. Что же свои самые первые авиа‑ и ракетные удары они нанесли по приграничному христианскому посёлку (в Сирии), населённому ассирийцами и в котором оборону и охрану порядка осуществляли ассирийские ополченцы? Не зря со стороны многих, например, ассирийских и армянских организаций в мире последовала оценка — это как в 1915 г., это продолжение Геноцида христиан. Естественно, что среди христиан Сирии — и среди ассирийцев, и среди армян — есть жертвы и раненные. И Эрдоган прекрасно был осведомлён, что Северная Сирия — это не только курды, это и христиане. Причём армянские и ассирийские ополченцы активно, совместно с курдами, участвовали в обороне очень многих крупных и малых городов и сёл Северной Сирии против террористических банд. Например, добровольческий армянских батальон имени Нубара Озаняна — это не «фантастика», а реальность, каковой был и сам Н. Озанян — этот человек, в своё время бежавший из Турции во Францию из-за политических преследований, воевал на стороне сирийских курдов против террористов ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) и погиб в августе 2017 г. И в Сирии немало добровольцев армян в других сугубо добровольческих группах, в смешанных христианских ополчениях и так далее.

Так или иначе, но все основные мировые СМИ сообщали — турки вторглись именно в Северно-Восточную Сирию. То есть сразу же турки устремились туда, где помимо курдов, компактно живут и христиане — армяне и ассирийцы, в том числе и в провинции Хассеке, Эль-Камышлы и Дэйр-эз-Зор. Россия и Иран одновременно выступили против турецкой агрессии. 9 октября турецкий президент Реджеп Тайип Эрдоган всё-таки дозвонился по телефону в Кремль и провёл беседу с президентом России Владимиром Путиным. Что за «мелочи» заставили Эрдогана срочно звонить Путину — неизвестно, но понятно, что официальная Анкара встревожилась, хотя бы из-за резкого заявления МИД России. Из Москвы российские СМИ сообщали, что Путин заявил Эрдогану — Анкаре следует «тщательно взвесить ситуацию и не нанести своей военной операцией в Сирии ущерб общим усилиям по урегулированию кризиса».

Сирийские курды, причём именно те, которые входят в проамериканскую коалицию «Сирийских демократических сил» (SDF), почему-то решили обратиться «за помощью»…к правительству Сирии и к России. В данном случае, курды из SDF лицемерят и, скорее всего, их цель мало что общего имеет с желанием предотвратить оккупацию Турцией курдонаселённых (а это и армянонаселённые…) регионов Сирии. Потому что если уж они больше не рассчитывают на США, которые, как мы писали выше, начали вывод своих войск из Сирии в Ирак, то в целях остановить Турцию курды были обязаны обращаться не только к Сирии и России, но и к Ирану и шиитским добровольцам, потому что «на земле» основной воюющей силой все эти годы были именно шиитские ополченцы — как сирийцы, так и добровольцы-шииты со всего мира. Кроме того, курды SDF были обязаны отдельно обратиться к армянским ополченцам Сирии, потому что в городах Эль-Камышлы и Дэйр-эз-Зор, да и в провинции Хассеке, вместе с курдами держали оборону против террористов, помимо Сирийской армии, также ополченцы-армяне. Уже не говоря о том, что раз уж SDF сколачивалась американцами, и именно в противовес тому, что часть курдских отрядов YPG и партия PYD ещё в 2015−16 гг. хотели принять предложения правительства Сирии и посредничество России с Ираном в налаживании диалога с Дамаском, то тогда требовать (просить) помощи курдам из SDF полагалось бы у своих хозяев и ко-спонсоров США в деле формирования военных структур в рамках SDF.

Что ответили или ещё ответят курдам из SDF Дамаск и Москва, вскоре выяснится. Но СМИ уже сообщают, что то ли 13-го, то ли 14 октября российским военным удалось усадить за стол переговоров курдов из SDF и представителей Сирийской арабской армии. Курдское самоуправление Северной и Восточной Сирии подтвердило в официальном заявлении, опубликованном вечером 13 октября, что силы Сирийской армии будут дислоцированы в Манбидже и Айн-эль-Арабе (курдское наименование Кобани) в рамках соглашения, достигнутого между сторонами. Как отмечается в заявлении, развёртывание сил правительства должно остановить турецкое вторжение в Северную Сирию, где уже десятки мирных жителей были убиты в результате турецких атак. Как сказано в пресс-релизе, это также может быть возможностью освободить курдский район Африн, захваченный Турцией во время первой операции Анкары в прошлом году. Будучи разочарованными поддержкой Вашингтоном Турции, возглавляемые курдами SDF достигли соглашения с Россией и правительством Сирии в надежде положить конец наступлению Турции на курдские районы на северо-востоке страны. Заявление напоминает, что SDF сражались против ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в течение нескольких лет, потеряв более 10 000 бойцов, но теперь Турция продолжает «вторжение на северо-восток Сирии, подобно Африну». Ещё раз предупредим — в тех регионах, о которых идёт речь, главные потоки оперативной информации обеспечивала и обеспечивает партия PYD, и поэтому никого не должно удивлять, что на сутки раньше (т.е. 12 октября) о подобной перспективе заявлял Салих аль-Муслим, бывший сопредседатель сирийской PYD, предупредивший, что все курдские силы достигнут соглашения с Россией и Сирией, чтобы защититься, если США откажутся им помочь.

Курдские источники — видимо, близкие как раз к руководству SDF, а не к руководству PYD и командованию YPG, всё-таки продолжают «играть». 14 октября некто Алдар Халиль, сирийский курдский политик, член Исполнительного комитета «Движения демократического общества» (TEV-DEM), входящего в SDF, заявил: «Соглашение о границе, которое курды заключили с Дамаском, после турецкого наступления и ухода войск США, имеет только военные масштабы. Она не подразумевает администрирование этих пограничных районов правительством Сирии. Сделка является срочной мерой для защиты сирийских границ и населения от дальнейшего насилия. Курды никогда не стремились отколоться от Сирии, и это даёт право защищать сирийские границы сирийскому правительству». Заявление «с душком», на наш взгляд, потому что Алдар Халиль, или же любой другой из курдско-сирийских политиков, не могут не понимать, что на Востоке принцип «ты — мне, я — тебе» является краеугольным камнем всей политики и дипломатии. И нет никаких оснований думать, что сирийский президент Башар аль-Асад или военное командование Сирийской арабской армии внезапно стали глупее курдских политиков или же глубоко прониклись филантропией «за просто так». Нет — сделка есть сделка, ты — мне, я тебе. Так что курдам придётся принять администрирование Дамаска везде, пусть даже с почётным признанием некой культурной автономии курдов Сирии, но не более того.

Кстати, сделка идёт форсированным образом. В рамках сделки сирийские войска уже вошли в Манбидж и Айн-эль-Араб, в ночь на воскресенье, 13 октября. Сирийская армия направилась в Телль-Тамар, город, расположенный в 20 км от турецкой границы. По сообщениям арабских и курдских СМИ, 14 октября армия Башара аль-Асада подняла сирийский флаг над государственными учреждениями в городах Хассеке и Эль-Камышлы, сирийские подразделения вошли и в города Айн-Исса и Табка на севере провинции Ракка, который ранее контролировали арабо-курдские формирования SDF. По сведениям агентства SANA, «сирийская армия выдвинулась в северные районы, чтобы противостоять турецкой агрессии и защитить мирное население. По поступающим сообщениям, жители городов и сёл к востоку от Евфрата приветствовали решение Дамаска направить войска для защиты сирийской границы. В городе Хассеке начались массовые демонстрации в поддержку возвращения под суверенитет Дамаска северных и северо-восточных регионов Сирии».

А вот Иран тоже не сидит «сложа руки». Причём иранцы отреагировали на начало турецкой агрессии тоже 9 октября. Иранская армия без предупреждения начала военные учения на северо-западе страны у границы с Турцией, начиная от озера Урмия, сообщило британское агентство Reuters со ссылкой на иранское агентство ISNA. ISNA называют агентством, стоящим крайне близко к Верховному лидеру Иранской революции аятолле Сейеду Али Хоссейни Хаменеи, и поэтому мир обязан верить в то, что сообщается фактически из ставки Верховного главкома иранских Вооружённых сил. Как отмечается, участие во внезапных манёврах принимают подразделения быстрого реагирования, мобильные и атакующие отряды. Кроме того, задействованы и вертолёты, входящие в состав воздушного подразделения сухопутных войск. В этот же день президент Ирана Хасан Роухани предупредил Эрдогана:

«Тот путь, который выбран сегодня, не пойдёт на пользу региону. Мы призываем дружественную и братскую Турцию и её правительство проявить больше внимательности и сдержанности по этому вопросу и пересмотреть тот подход, который был выбран. Турецкое руководство обеспокоено ситуацией на своих южных границах и имеет право решить этот вопрос, но мы убеждены, что на этом пути нужно сделать правильный выбор».

Но в Иране знают, что призывы мало действуют на Турцию, поэтому и выдвинули войска на ирано-турецкую границу. Это означает, что в Тегеране прекрасно понимают нюансы ситуации и ожидают, что именно во время «переполоха» на турецко-сирийской границе, якобы «из-за курдов», усиливается угроза повторения террористических атак с территории Турции против Ирана. У нас нет доказательств, но создалось впечатление, что Эрдоган начал срочно звонить Путину именно из-за того, что реально испугался решимости иранских войск, в случае необходимости, перейти ирано-турецкую границу и начать уничтожение террористов на территории Турции. Прецедент с вторжением иранской армии в Пакистан после террористических атак против Ирана — постоянно перед глазами Эрдогана. Так что уместно предположить, что Эрдоган звонил российскому президенту не для того, чтобы «объяснить» причину турецкого вторжения в Северную Сирию, а чтобы уговорить Путина «повлиять» на Иран и гарантировать, что иранские войска не перейдут ирано-турецкую границу ни при каких обстоятельствах.

Наше внимание привлекла и такая часть в заявлении президента Роухани:

« Курды имеют право вместе с сирийской армией защищать свои земли . Мы призываем нашего брата, Турцию, пересмотреть свою нынешнюю позицию и действовать с большим терпением. Сегодня главная проблема не на северо-востоке Сирии или восточной части Евфрата, а в Идлибе, где собрались все террористы», передавало иранское информагентство Mehr News. Давайте, так сказать, наложим слова Роухани о признании права курдов, но совместно с сирийской армией, защищать свои земли от Турции на то обстоятельство, что иранские войска на ирано-турецкой границе вообще появились. Спонтанно, так сказать. Уверены, что такие слова Роухани — это сигнал о том, что сделка Сирии и России с курдами SDF целиком и полностью поддержана Ираном. Более того, по сути отдан приказ — по крайней мере, Сирийской армии, если учитывать, что роль Ирана в опёке на сирийскими вооружёнными силами по-прежнему немалая. Да и шиитские ополчения в Сирии — ближайшие союзники и иранцев, и Сирийской армии. Суть приказа примитивно проста — если турки попытаются препятствовать Сирийской армии, то «можно стрелять».

А что? Это не должно вызывать удивления. Хорошо известно, что при поддержке российских Воздушно-космических сил (ВКС), боевая авиация Сирии 19 августа этого года нанесла удары по турецкому бронетанковому конвою, который шёл на помощь к турецким войскам и террористам в сирийской провинции Идлиб. Минобороны Турции признало тогда сирийскую авиационную атаку, но — говоря о жертвах, почему-то указывало, что все погибшие (три человека) и пострадавшие лица (12 человек) — «гражданские лица». Извиняемся за любопытство — ну и что потеряли 15 «гражданских лиц» в турецком бронетанковом конвое? Сирийские же источники указывали, что все погибшие были турецкими военнослужащими и членами протурецких формирований. Так что опыт стрельбы по туркам у Сирийской армии есть, и вполне успешный. В августе турки повернули же свою колонну бронетехники назад, в Турцию. Тем не менее, ситуация после турецкого вторжения в Северную Сирию накалена до невозможности. Предвидеть, когда настанет перелом того или иного характера, затруднительно.