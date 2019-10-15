15 октября 2019 | Время чтения 5 мин

Правящая партия «Право и Солидарность» подтвердила свой успех на выборах в Сейм Польши. Нравится это не всем. Deutsche Welle констатирует: «Очевидно одно: и Германия, и Европейский союз в ближайшие четыре года будут иметь дело с неудобным и готовым к конфликтам правительством Польши». Проблемы прогнозируют и украинцы.

Станислав Стремидловский, , 10:41 — REGNUM



Иван Шилов © ИА REGNUM

Государственная избирательная комиссия Польши (PKW) подвела предварительные итоги выборов в Сейм и Сенат, которые прошли в воскресенье, 13 октября. За правящую правую коалицию во главе с партией «Право и Справедливость» (PiS) проголосовали 43,59% избирателей. Среди оппозиционных партий голоса распределились следующим образом: «Гражданская коалиция» — 27,4%, блок левых партий — 12,56%, Польская крестьянская партия / «Кукиз 15» — 8,55%, «Конфедерация» — 6,81%.

Это означает следующее распределение мест в Сейме Польши, который принимает законы и формирует правительство. Всего в нем 460 депутатов. «Право и Справедливость» получает 235 мест, «Гражданская коалиция» — 134, «левые» — 49 мест, Польская крестьянская партия / «Кукиз 15» — 30, «Конфедерация» — 11, и один депутат будет представлять немецкое меньшинство. Чисто арифметически PiS добилась успеха, поскольку она может сформировать однопартийный Совет министров, причем во второй раз подряд, чего в постсоветской Польше еще не было. Но все же глава правящей партии Ярослав Качиньский не получил того, на что рассчитывал, отметив в выступлении: «Мы заслуживали большего». Во-первых, не завоевано большинство (от 276 депутатов), которое бы позволяло игнорировать возможный проигрыш в будущем году выборов президента Польши, то есть преодолевать потенциальное президентское вето на законопроекты. Во-вторых, в правой коалиции укрепились две партнерские партии — Ярослава Говина и Збигнева Зёбро. Хотя сами по себе они крайне невелики, без них большинства не будет, соответственно, оба партнера держат «золотую акцию» при распределении мест в будущем правительстве.

Вместе с тем следует отдать должное политикам и политтехнологам «Права и Справедливости», сумевшим с успехом в ходе избирательной кампании сработать на повышение явки избирателей. По сути, правящая партия публично работала под лозунгом «Голосуй или проиграешь!». Кстати, некоторые издания отмечали, что на последнем этапе PiS предлагала ролики, очень схожие с теми, что использовались на последних президентских выборах в России. И это сработало. К урнам для голосования пришло 18 678 457 человек, или 61,74% от числа имеющих право голоса, что является рекордным за историю постсоветской Польши. До того максимальный показатель был зафиксирован в 2007 году и составлял 53,88%. Но сейчас, правда, поляки голосовали не сердцем, а кошельком. Правящей партии удалось напугать избирателей оппозицией, якобы готовой в случае своей победы отобрать социальные завоевания и выплаты, которые «Право и Справедливость» обеспечивала предыдущие четыре года. PiS тонко сработала на психологии поляков, когда отсекла леваков, предлагая деньги избирателю напрямую вместо опосредованных институтов. «Человек, у которого пустые карманы, не свободен», — заявил Качиньский, людям это понравилось.

Однако лучшее иногда бывает врагом хорошего. Правящая партия выложилась на парламентских выборах, используя как кнут, так и пряник. Без угрозы потенциального получения президентского вето на законопроекты она могла бы спокойно заняться формированием Совета министров. Сейчас у нее времени на раскачку нет. Более того, политтехнологи «Права и Справедливости» должны найти убедительные аргументы для поляков, чтобы стимулировать их проголосовать весной будущего года за нужную кандидатуру в президенты Польши. Конечно, «подарок» правящей партии может преподнести и оппозиция, если со своей стороны сделает неграмотную ставку. Но рассчитывать на это сложнее. В отличие от выборов в Сейм, где каждый сам за себя, в ходе президентской кампании оппозиция может позволить себе согласовать единого кандидата. А поскольку от главы государства зависит не столь многое, сколько от парламента, им труднее и напугать, чтобы электорат PiS увидел в оппозиционном предложении угрозу для себя. Некоторые политологи допускают возможность того, что в случае проигрыша выборов президента «Право и Справедливость» будет вынуждена пойти на роспуск Сейма.

Тем не менее, замечает Deutsche Welle, «очевидно одно: и Германия, и Европейский союз в ближайшие четыре года будут иметь дело с неудобным и готовым к конфликтам правительством Польши». Проблемы прогнозируют и на Украине. Портал украинцев в Польше «Наше слово» отмечает, что «представителям украинцев не удалось войти в парламент, зато в него войдет несколько радикальных националистов», в том числе по списку «правящей партии, в то время как сила ее «проукраинского» крыла уменьшается». Издание делает прогноз: «Антиукраинские политики увеличивают свою силу — и хотя откровенно такие взгляды демонстрируют лишь несколько людей, сила их воздействия может быть значительно больше. «Украинский» вопрос, особенно в исторической сфере, не вызывает больших разногласий в правящей партии, однако он весьма спорен для партий оппозиции. Чтобы не создавать себе больших репутационных проблем, оппозиция в случае дискуссии националистов на украинскую тему просто промолчит. «Право и справедливость» этим воспользуется: послушает националистов и предложит собственную и более мягкую версию какой-нибудь очередной исторической декларации. Однако обе версии вряд ли понравятся Украине и украинцам».

Со своей стороны отметим следующее. Плюсом для PiS является то, что в Сейм после четырехлетнего перерыва снова смогли зайти левые с повесткой, традиционной для европейских леваков, для которых права сексуальных меньшинств важнее экономических прав большинства. Правящая партия может использовать их в качестве мальчиков для битья, позиционируя левых депутатов «агентами Брюсселя и Германии». Минусом для «Права и Справедливости» можно назвать попадание в парламент «Конфедерации», которая играет на правом фланге и которая будет волей-неволей заставлять правящую партию радикализироваться. Помимо того, «Конфедерация», как движение националистическое, умеет задавать неприятные именно для PiS вопросы, включая внешнюю политику. Попытки дискредитировать эту силу в ходе избирательной кампании, представить ее «пророссийской», мало что дали. Движение набрало больше голосов, чем казалось накануне. Если депутатов от «Конфедерации» правящая партия не сможет перекупить, что она в прошлом Сейме делала с другими клубами, «Праву и Справедливости» придется гораздо серьезнее заниматься восточным направлением, которое традиционно интересует польских националистов.