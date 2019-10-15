Москва, , 10:40 — REGNUM Открытое письмо президенту России В.В. Путину. Документ

Уважаемый Владимир Владимирович!

В последнее время на наших глазах происходит очередной виток агрессивного лоббирования законопроекта «О профилактике семейно-бытового (домашнего) насилия». СМИ почти ежедневно выдают абсолютно недостоверную информацию о зашкаливающих цифрах «семейной» преступности и сюжеты о страшных преступлениях в семьях для формирования лояльного этому законопроекту общественного мнения. В Интернете раскручивают основанную на ложных данных петицию в поддержку принятия закона, создавая видимость «народной» поддержки. Тиражируется просьба «более 70 правозащитных организаций» о необходимости принять указанный закон[1] и т.п.

На самом деле законопроект о профилактике семейно-бытового насилия имеет откровенно деструктивный характер. Закон позволит запретить гражданам общение с членами своей семьи и доступ к своему жилью по охранному ордеру (предписанию) при наличии неких «данных» об имевшем место факте насилия в семье. «Насилие» определено в законопроекте безразмерно широко, включает в себя т.н. «психологическое и экономическое» насилие, которое охватывает собой обычные житейские ситуации. При этом охранный ордер может быть выдан без суда и следствия незамедлительно при получении от любых лиц «данных» о факте «семейного насилия», в том числе против воли пострадавшего. Нарушение ордера грозит арестом. То есть, желание супруга помириться с супругой может обернуться тюрьмой.

Законопроект, являясь порождением радикальной антисемейной идеологии феминизма и т.н. «гендерной идеологии», станет инструментом коренного и насильственного изменения самих основ российского общества, уничтожения наших традиционных семейных и нравственных ценностей. Юридически проект представляет собой воплощение механизмов, заложенных в Стамбульской Конвенции Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием. Борьба с «мужским насилием», согласно этой конвенции строится на презумпции вины мужчины, представляя собой дискриминацию по половому признаку. Ратификации этого международного договора нашей страной активно добивается международное и российское феминистское лобби. При этом в Европе против него выступают общественные организации, защищающие семью и семейные ценности, представители многочисленных традиционных религиозных общин.

Согласно Стамбульской конвенции ее участники обязаны внедрять «изменения в социальных и культурных моделях поведения женщин и мужчин с целью искоренения обычаев, традиций, которые основаны на … стереотипных представлениях о роли женщин и мужчин» (ст. 12 ч. 1). Различие природы и социальных ролей мужчин и женщин не устраивает радикальные антисемейные силы. Не случайно среди более 70 «правозащитных» организаций, выступивших в поддержку принятия закона о профилактике семейно-бытового насилия, нет ни одной организации, деятельно поддерживающей традиционные семейные и нравственные ценности. Зато среди них представлен целый ряд организаций, отстаивающих интересы гомосексуалистов и лесбиянок («Российская ЛГБТ-сеть», Ресурсный центр для ЛГБТ, Правозащитный ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о Бок»), а также радикальных феминистских структур (Просветительский проект «Школа феминизма», Инициативная группа «Феминистки поясняют», Инициативная группа «Феминитив», Феминистская инициативная группа «Костер», Инициативная группа «Либеральный феминизм в Уфе» и др.) и организаций, являющихся иностранными агентами (например, Общероссийское общественное движение «За права человека», Кризисный центр для женщин «Анна»).

Это неудивительно, поскольку законопроект о профилактике семейно-бытового насилия соответствует интересам именно сторонников радикальных антисемейных идеологий, а не российских семей.

На Россию оказывается беспрецедентное зарубежное давление с целью добиться принятия закона о семейно-бытовом насилии. Одним из инструментов оказания этого давления стало принятие 09.07.19 г. решения Европейского суда по правам человека по делу «Володина против России» (41 261/17), в котором наша страна обвиняется в отсутствии соответствующего закона. Весьма характерно, что решение ЕСПЧ в значительной степени основано на позиции Фонда Равноправия (EqualRightsTrust), неправительственной организации из Лондона, которая, работая по бывшему СССР, реализует многочисленные «ЛГБТ"-проекты[2], а также на недостоверных данных уже упомянутой организации — иностранного агента — Кризисного центра для женщин «Анна».

Также примечательно, что во многих странах мира лоббированием законов о профилактике семейного насилия и Стамбульской конвенции занимаются структуры, представляющие интересы Института «Открытое общество» (Фонд Сороса).

Как известно, ключевым приоритетом структур Сороса в социальной сфере является создание «мира без границ и без дискриминации», где права всех меньшинств, прежде всего сексуальных, будут не просто законодательно закреплены, но и получат приоритет над интересами большинства и традиционно понимаемыми правами человека. Именно с этой целью активно поддерживается и финансируется т.н. «гендерная идеология» (рассматривающая «гендер» в отрыве от биологического пола как «социальный конструкт», который каждый себе выбирает из множества возможных), феминизм, программы «секспросвета» для детей, легализацию проституции и т.п. механизмы разрушения традиционного общества.

Следует отметить, что Генеральная прокуратура РФ признала Институт «Открытое общество» (Фонд Сороса) нежелательной организацией, то есть, структурой, угрожающей основам конституционного строя РФ, обороноспособности страны или безопасности государства. НКО Сороса вместе с Американским агентством по международному развитию — USAID (деятельность которого также запрещена в России) причастны к организации государственных переворотов в различных странах мира.

Это показывает, что законы о профилактике семейного насилия рассматриваются их ключевыми лоббистами и как инструмент разрушения семьи и традиционных ценностей народов России, и как способ дестабилизации общества.

Пропаганда принятия такого закона в России основана на недобросовестных манипуляциях, введении в заблуждение общественности и представителей власти в отношении юридической и статистической составляющих вопроса.

Лоббисты заявляют о необходимости принятия закона, поскольку действующее законодательство якобы не защищает жертв «семейного насилия». Это прямая ложь!

Во-первых, Уголовный кодекс РФ (УК) предусматривает защиту граждан от любых насильственных преступлений вне зависимости от наличия (отсутствия) семейных связей между преступником и пострадавшим. Наиболее легкие формы правонарушений, которые могут иметь место и в семье, запрещены Кодексом РФ об административных правонарушениях (КоАП). Среди прочего преследуется и причинение легкого вреда здоровью (ст. 115 УК), и побои, не причиняющие вреда здоровью (ст. 6.1.1. КоАП, ст. 116 УК), и оскорбления (ст. 5.61 КоАП). При этом задачей уголовных наказаний согласно ст. 2 УК является, в том числе, «предупреждение преступлений».

Во-вторых, важно учитывать, что уже сейчас дела частного и частно-публичного обвинения, которые возбуждаются по жалобе потерпевшего, в том числе при причинении легкого вреда здоровью (ч. 1 ст. 115 УК) и нанесении побоев (ст. 116 УК), могут быть возбуждены и без такого заявления, если «преступление совершено в отношении лица, которое в силу зависимого или беспомощного состояния либо по иным причинам не может защищать свои права и законные интересы» (ч. 4 ст. 20 УПК).

Если, как утверждают лоббисты законопроекта о профилактике семейно-бытового насилия, полиция действительно не возбуждает дела по соответствующим статьям кодексов, необходимо совершенствовать работу правоохранительных органов, не подменяя решение проблем правоприменения неадекватным законотворчеством.

В-третьих, полиция по действующему ФЗ РФ «О полиции» обладает целым спектром соответствующих полномочий. В частности, полиция имеет право доставлять граждан в служебное помещение полиции в целях решения вопроса о задержании гражданина, защиты гражданина от непосредственной угрозы его жизни и здоровью в случае, если он не способен позаботиться о себе либо если опасности невозможно избежать иным способом; доставлять по письменному заявлению граждан в медицинские организации либо в помещение полиции находящихся совместно с ними в жилище граждан в состоянии алкогольного, наркотического опьянения, если есть основания полагать, что они могут причинить вред жизни и здоровью граждан, нанести ущерб имуществу и др.

Что касается уголовного процесса, в Уголовно-процессуальный кодекс РФ (УПК) введена ст. 105.1 «Запрет определенных действий» как мера пресечения, которая предусматривает, в том числе, запрет приближаться к определенным объектам. Однако, такая мера применяется при наличии реальных признаков преступления (а не надуманных «признаков семейного насилия» по законопроекту о семейно-бытовом насилии) и в рамках строгих процедур, установленных УПК, и предусматривающих защиту прав обеих сторон процесса (а не с фактической презумпцией вины обидчика, предполагаемой законопроектом о профилактике семейно-бытового насилия).

Существует и действует также Федеральный закон от 20 августа 2004 г. N 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свидетелей и иных участников уголовного судопроизводства», который предусматривает целый спектр мер защиты, которые могут быть применены как до возбуждения уголовного дела, так и после его прекращения (личная охрана, охрана имущества, выдача спецсредств индивидуальной защиты, переселение в другое место жительства, помещение в безопасное место и др.).

Действующее законодательство также содержит целый ряд мер, в том числе профилактических, которые подлежат применению в случае нарушения родителями прав несовершеннолетних детей. При этом эти меры, по убеждению многочисленных просемейных экспертов и общественных организаций, не только не нуждаются в расширении, но и являются откровенно избыточными, часто ведя к нарушению прав семьи и родителей, необоснованному вмешательству в семейную жизнь.

В отношении лиц, уже совершавших преступления, действует Федеральный закон от 06.04.2011 г. № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными их мест лишения свободы». Надзор устанавливается при любых умышленных преступлениях против детей, любых половых преступлениях, по широкому спектру тяжких преступлений и др. Надзор предусматривает, в том числе, запрет пребывания в определенных местах, запрещение выезда за определенную территорию и т.п.

Мы привели здесь краткий и неполный список инструментов защиты членов семьи от преступлений, предусмотренных действующими законами. При этом лоббисты законопроекта о семейно-бытовом (домашнем) насилии предпочитают их игнорировать, распространяя свои мифы и вводя в заблуждение несведущих граждан.

Лоббисты заявляют о необходимости принятия закона, ссылаясь также на якобы невероятно высокие цифры «семейного насилия» в России. В частности, распространяется ложь о «14 тысячах ежегодно убиваемых мужьями жен» и совершении «80% преступлений против детей в семье».

При этом по данным Главного информационно аналитического центра МВД (ГИАЦ МВД) от рук мужей в год гибнет вовсе не 14 тысяч женщин, а около 300 (данные 2015 г.); в отношении детей в семье совершается не 80%, а 17,5% преступлений, а доля родительских еще меньше — 11,5% (данные на 2018 г.).

Ложь используется при лоббировании законопроекта по очень простой причине: зная правду, его не поддержит ни один здравомыслящий человек и ни один не ангажированный чиновник. Цель лоббирования принятия этого законопроекта — отнюдь не защита реальных жертв реальных преступлений, а внедрение в российское законодательство принципов радикальных антисемейных идеологий, таких как феминизм и гендерная идеология[3].

Итак, законопроект о профилактике семейно-бытового (домашнего) насилия — это антиконституционный акт. Он фактически уничтожает провозглашенные в Конституции Российской Федерации права граждан: на неприкосновенность частной жизни и жилища, частную собственность, на свободу передвижения, право родителей на воспитание детей. Он направлен на дискриминацию мужчин и разрушение семьи. Его принятие лоббируется структурами, враждебно настроенными к традиционным российским семейным и нравственным ценностям и грубо противоречит Стратегии национальной безопасности Российской Федерации.

Мы убеждены, что принятие в России подобного законопроекта совершенно недопустимо. Нас также серьезно беспокоит влияние антисемейных идеологий и организаций на правовое поле и семейную политику нашей страны, уже ставшее причиной появления в российском законодательстве отдельных норм, серьезно нарушающих права семьи и родителей, противоречащих традиционным семейным и нравственным ценностям.

В связи с этим просим Вас незамедлительно принять все возможные меры для противодействия разрушению семьи в России и для защиты традиционных для народов нашей страны семейных и нравственных ценностей, в том числе:

Не допускать принятия закона о профилактике семейно-бытового (домашнего) насилия.

Исключить возможность ратификации Стамбульской конвенции (Конвенция Совета Европы о предотвращении и борьбе с насилием в отношении женщин и домашним насилием), а также принятия любых иных законов, нормативных правовых актов и программ, связанных с феминизмом, гендерной идеологией и другими радикальными антисемейными идеологиями и структурами.

Исключить возможность какого-либо влияния феминизма, гендерной идеологии и иных радикальных антисемейных идеологий на принятие государственных решений в сфере семейной, социальной и культурной политики и в области образования.

Мы также обращаемся с этим призывом ко всем руководителям органов государственной власти нашей страны, российским законодателям, общественным и политическим деятелям, представителям традиционных религиозных общин, общественных организаций и средств массовой информации, которым небезразлично будущее России.

Подписи общественных объединений, поддерживающих открытое письмо:

ОО Общественный уполномоченный по защите семьи (Санкт-Петербург) МОО «За права семьи» РОО «Иван Чай» Общероссийская общественная организация защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Общероссийская общественная организация в защиту семьи и традиционных семейных ценностей «АРКС» Всероссийское Общественное Движение Сорок Сороков Проект CitizenGO Россия Автономная некоммерческая организация «Клуб смешанных единоборств «Александр Невский» (Санкт-Петербург) Автономная некоммерческая организация «Культурно-спортивный клуб «БОГАТЫРСКАЯ ЗАСТАВА» (г. Красноярск) Автономная Некоммерческая Организация «Научно-Исследовательский Открытый институт «Славяноведения» (Москва) Автономная некоммерческая организация «Центр защиты семьи, материнства и детства «Умиление» (г. Казань) Автономная некоммерческая организация «Центр поддержки и развития семьи «Семейный очаг» (г. Барнаул) Автономная Некоммерческая Организация Патриотический Военно-Спортивный Клуб «ПЕРЕСВЕТ» (г. Курск) Автономная некоммерческая организация по реализации социально-значимых программ многодетных семей и социально незащищенных категорий граждан «Много нас. Чехов» (г. Чехов) Автономная некоммерческая организация Центр защиты семьи «Благовещение» (г. Новосибирск) Автономно некоммерческая организация по реализации социально-значимых программ и проектов «Православная семья» (Москва) Алтайская инициатива за бесплатное образование (г. Барнаул) Алтайская краевая молодежная общественная организация развития казачества «Казачья молодежь Алтайского края» Алтайская краевая общественная организация «Общественный родительский комитет» Алтайская краевая федерация «Универсального боя» Алтайская общественная организация опекунов и детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, «Доброе сердце» Алтайское краевое общественное движение защиты прав отцов и детей «Отцы Алтая» Алтайское краевое общественное движение «Много деток — это хорошо» Алтайское краевое отделение Общероссийского общественного движения «Всероссийский Женский Союз — Надежда России» Алтайское краевое региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Алтайское отделение Общероссийского общественного движения «Патриоты Великого Отечества» Алтайское РО МОД в защиту прав родителей и детей «Межрегиональное родительское собрание» Алтайское РО Общероссийской ОО «Ассоциация родительских комитетов и сообществ (АРКС)» Аналитический Центр «Семейная Политика. РФ» АНО «Колыбель-Шуя» (г. Шуя) АНО «Межрегиональный правозащитный центр «Соотечественник» (Новосибирская область) АНО «Центр инновационного развития «ИнноПром» (Санкт-Петербург) АНО по работе с детьми болеющими аутизмом, алалией и ОВЗ «Лучики надежды» (г. Петропавловск-Камчатский) Арзамасское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Архангельское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Архангельское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Ассоциация «Санкт-Петербургский городской родительский комитет» Астраханское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Балашихинское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Балтийский Особый Казачий Округ Союза Казаков-Воинов России и Зарубежья (г. Калининград) Барнаульское казачье общество Алтайского отдельского казачьего общества Сибирского войскового казачьего общества Барнаульское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Башкортостанское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Белгородское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Бийское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Благотворительный фонд защиты семьи, материнства и детства имени Святителя Николая Чудотворца (г. Светлоград) Благотворительный фонд поддержки материнства «ЕВА» (г. Подольск) Благотворительный фонд 'Теплый дом» (Санкт-Петербург) Брачно-семейное агентство им Свв. Петра и Февронии (г. Нижний Новгород) Брянское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Бурятское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков БФ защиты семьи, материнства и детства «Сохраним жизнь» (г. Саранск) Видеостудия клуба «Поиск» (г. Барнаул) Владимирское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Владимирское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Волгоградское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) ВОО Сообщество многодетных семей России «МНОГО ДЕТОК-ХОРОШО!» Воронежский общественный комитет в защиту семьи, детства и нравственности Воронежское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Воронежское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Дальневосточное региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Ейское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Екатеринбургское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Ивановское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Иркутское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Калининградское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Калужское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Кемеровское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Кировское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Клуб православных многодетных семей города Бердска Краснодарское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Краснодарское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Красноярское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Красноярское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Крымское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Крымское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Курганское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Курское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Кусинское местное отделение Челябинской области Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Липецкое региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Межрегиональная общественная организация содействия реализации программ в области противодействия и борьбы с коррупцией «Национальный комитет общественного контроля» Межрегиональное Общественное движение «Родительский комитет» СКФО Межрегиональное Общественное Движение в поддержку православных образовательных и социальных инициатив «Пчелки» Местная религиозная организация православный Приход в честь святых апостолов Петра и Павла с. СамсоновоРубцовской Епархии (Московский Патриархат) Миасское местное отделение Челябинской области Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) МОД «Семья, любовь, Отечество» Московский городской родительский комитет (МГРК) Московский родительский клуб (МРК) Московское областное региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Московское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Музей «Веры и суеверий» (г. Вологда) Мурманское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Муромское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Некоммерческое партнерство cодействия реализации общенациональной программы «В кругу семьи» (Москва) Некоммерческое партнерство содействия развитию кино и театрального искусства «Синеокая страна» (Москва) Нижегородское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Нижегородское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Нижнетагильское местное отделение Свердловской области Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Новгородское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Новосибирский Координационный Совет в защиту общественной нравственности, культуры и традиционных семейных ценностей Новосибирское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Новочеркасское местное отделение Ростовской области Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) НП «Объединение Православных экспертов» НП «Родительский комитет» Областной родительский комитет «Счастливое детство в родной семье» (Екатеринбург) Общероссийское общественное объединение «ПАТРИОТЫ ВЕЛИКОГО ОТЕЧЕСТВА» Общество православных врачей Алтайского края (Региональное отделение ОПВР им. свт. Луки Войно-Ясенецкого) ОД «Объединенное Родительское собрание Юга России (г. Анапа) Одинцовское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Омское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) ООД «Родительский отпор» Воронеж Оренбургское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Орловское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Орловское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Отделение МОД в защиту прав родителей и детей «Межрегиональное родительское собрание» в городе Санкт-Петербурге Пензенское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Пермское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Пермское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Подольская городская общественная организация многодетных семей «Справимся Вместе!» Православная миссия по возрождению духовных ценностей Русского народа (Москва) Православный молодежный клуб Барнаульской общественной организации «Казачий центр духовно-нравственного развития детей и молодежи «Бастион Православный спортивный клуб «Пересвет» (г. 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Тюмень) Тульская региональная общественная организация «Ассоциация многодетных семей» Тульское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Тюменский областной родительский комитет Тюменское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Удмуртское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) УРОО «Совет молодых семей» (г. Ульяновск) Уфимское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Фонд «Священная Лига «Святого Георгия» (Санкт-Петербург) Фонд «Молодежная инициатива» (г. Омск) Фонд имени Святого благоверного князя Андрея Боголюбского (Москва) Фонд поддержки национальных традиций «Отчий дом» (г. Тюмень) Фонд поддержки семей с детьми, инвалидами и детьми-инвалидами, а также других лиц, попавших в трудную жизненную ситуацию «7Я» (Московская область, г. Руза) Фонд поддержки семьи и демографии во имя свв. Петра и Февронии Фонд помощи многодетным семьям Камчатки «Родник» (г. Петропавловск-Камчатский) Хабаровское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Центр Поддержки Семейного Образования (ЦПСО) Челябинское региональное отделение всероссийского ОД Движения Сорок Сороков Челябинское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС) Ярославское региональное отделение Общероссийской общественной организации защиты семьи «Родительское Всероссийское Сопротивление» (РВС)

[1]https://www.novayagazeta.ru/news/2019/09/09/155147-pravozaschitniki-potrebovali-prinyat-zakon-o-domashnem-nasilii

[2] См., например: https://www.equalrightstrust.org/ertdocumentbank/Russia%20LGBT%20report_RUS.pdf и https://www.equalrightstrust.org/sites/default/files/ertdocs/service%20provider%20guide_RUS_e-version.pdf

[3] В этой связи против принятия этого законопроекта неоднократно также выступала Патриаршая комиссия Русской Православной Церкви по вопросам семьи, защиты материнства и детства: http://www.patriarchia.ru/db/text/5227882.html