Хартум, , 10:43 — REGNUM Генеральный секретарь Суданского демократического фронта адвокатов Вай Али Саид заявил о возбуждении уголовного дела в отношении бывшего главы разведывательной службы Салаха Гоша, об этом 15 октября сообщает Anadolu Ajansi.

«Мы, группа из 25 юристов, открыли судебное дело против бывшего главы разведки Салаха Гоша», — подчеркнул Саид в комментарии изданию, добавив, что также дело открыто против двух других бывших высокопоставленных разведчиков страны.

Чиновники обвиняются в применении пыток к заключенным, а также в терроризме. Адвокаты настаивают на том, что у них имеется масса доказательств, подтверждающих выдвинутые обвинения.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Судане, приведшие к государственному перевороту, начались в стране в декабре 2018 года, когда правительство резко повысило цены на хлеб. В результате беспорядков военными был свергнут президент Судана Омар аль-Башир. В настоящее время власть разделена между представителями армии и гражданской оппозиции.

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