Варшава, , 10:54 — REGNUM Партия «Право и справедливость», победившая в Польше на парламентских выборах 13 октября, планирует оставить на посту премьер-министра Матеуша Моравецкого. Об этом во вторник, 15 октября, заявил член данной партии и глава польского Сената Станислав Карчевский во время эфира радиостанции RMF FM.

Спикер верхней палаты подтвердил предположение, что его партия в качестве кандидата на пост глав правительства выдвинет уже действующего премьер-министра.

Напомним, «Право и справедливость» является консервативной партией. На завершившихся выборах она должна получить 235 мандатов из 460 в Сейме и 48 из 100 в Сенате.

Кандидата на должность премьер-министра в Польше утверждает президент страны. Как правило, на этот пост выдвигается представитель победившей на выборах партии.