Эр-Рияд, , 10:26 — REGNUM В ходе визита президента РФ Владимира Путина в Саудовскую Аравию состоялся обмен мнениями по региональной тематике, также были затронуты вопросы о положении дел на рынке энергоносителей. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

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При этом инициативу создания организации по безопасности в Персидском заливе российский лидер в Эр-Рияде не обсуждал.

«Нет, не обсуждали эту инициативу», — приводит ТАСС слова официального представителя Кремля.

Песков отметил, что на сегодняшний день, учитывая текущую острую и непредсказуемую ситуации в этом регионе, эта идея остаётся более чем актуальной.

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Как сообщало ИА REGNUM, предложение создать в регионе Персидского залива принципиально новую организацию по безопасности и сотрудничеству президент РФ Владимир Путин озвучил в начале октября 2019 года, выступая на пленарном заседании международного дискуссионного клуба «Валдай». Он призвал отказаться от взаимных предубеждений и претензий ради сотрудничества для безопасности.

Глава государства уточнил, что в эту организацию, помимо стран залива, на правах наблюдателей могли бы войти и Россия, Китай, Соединённые Штаты, ЕС, Индия и другие заинтересованные государства.

Ранее, в июле 2019 года, Москва уже выступала с предложением концепции обеспечения коллективной безопасности в зоне Персидского залива.

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