Абакан, , 10:21 — REGNUM В связи с гибелью мэра Абакана (Хакасия) Николая Булакина в ДТП обязанности главы города исполняет первый замглавы Абакана Владимир Жуковский. Об этом ИА REGNUM сообщили в администрации столицы Хакасии.

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Жуковский также возглавил комиссию по организации похорон Николая Булакина, которые пройдут 16 октября.

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Как сообщало ИА REGNUM, 14 октября на территории Красноярского края в ДТП погиб мэр Абакана Николай Булакин. Он руководил городом с 1995 года. По предварительной информации, 66-летнему мэру стало плохо с сердцем, машина под его управлением съехала в кювет и врезалась в дерево. Градоначальник погиб на месте. По данному факту проводится проверка. Город простится с Николаем Булакиным 16 октября. В этот день в Абакане объявлен траур.

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