Сиань, Китай, 15 октября 2019, 10:23 — REGNUM Премьер-министр Китая Ли Кэцян посетил завод по производству полупроводников южнокорейской компании Samsung Electronics, расположенный в китайском городе Сиань. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.
По данным источников, визит китайского дипломата на южнокорейский завод может быть обусловлен готовностью властей к сотрудничеству между странами.
Отметим, что данное сотрудничество выгодно для Китая в связи с жестким давлением со стороны США.
В рамках своего посещения Кэцян отметил, что власти Китая приветствует инвестиции высокотехнологичных компаний всего мира в экономику страны.
Он также добавил, что правительство будет обеспечивать равные условия работы для всех компаний в стране, а также строго следить за соблюдением прав интеллектуальной собственности.
Отметим, что ранее компания Samsung Electronics решила инвестировать в данный завод $15 млрд.
В настоящее время завод в Сиане — единственная зарубежная база по производству полупроводников южнокорейской компании Samsung. Второй завод находится на стадии строительства.