Сиань, Китай, , 10:23 — REGNUM Премьер-министр Китая Ли Кэцян посетил завод по производству полупроводников южнокорейской компании Samsung Electronics, расположенный в китайском городе Сиань. Об этом сообщает KBS со ссылкой на свои источники.

По данным источников, визит китайского дипломата на южнокорейский завод может быть обусловлен готовностью властей к сотрудничеству между странами.

Отметим, что данное сотрудничество выгодно для Китая в связи с жестким давлением со стороны США.

В рамках своего посещения Кэцян отметил, что власти Китая приветствует инвестиции высокотехнологичных компаний всего мира в экономику страны.

Он также добавил, что правительство будет обеспечивать равные условия работы для всех компаний в стране, а также строго следить за соблюдением прав интеллектуальной собственности.

Отметим, что ранее компания Samsung Electronics решила инвестировать в данный завод $15 млрд.

В настоящее время завод в Сиане — единственная зарубежная база по производству полупроводников южнокорейской компании Samsung. Второй завод находится на стадии строительства.